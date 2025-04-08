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Премьер Чехии заявил о нападении России на военных

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  • 8.04.2025, 11:56
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Премьер Чехии заявил о нападении России на военных
Петр Фиала

Оказалось, что его аккаунт в Х взломали.

Утром, 8 апреля, премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил в X о нападении России на чешских солдат. Оказалось, что его аккаунт был «атакован».

Об этом сообщает Reuters.

«Пост о нападении на чешских солдат не соответствует действительности», - заявила пресс-секретарь Люси Михут Есаткова в комментарии Reuters.

Отмечается, что позже сообщение о якобы нападении российских военных у калининградской границы было удалено.

«Посты на чешском и английском языках об ответе на американские тарифы также были удалены с аккаунта Фиалы, который имеет 366 700 подписчиков», - добавляет Reuters.

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