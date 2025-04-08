Апрельский снег засыпал клубничные плантации на Полесье 1 8.04.2025, 21:31

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Повлияет ли это на урожай?

Апрельский снег покрыл не только улицы и дороги, но и частные клубничные плантации. В соцсетях боятся, что после этого клубники не будет и цены на ягоды взлетят до небес. Так ли это, разбиралось BG.Media.

Необычное апрельское видео с заснеженной клубничной плантацией в Лунинецком районе всколыхнуло пользователей тиктока.

С момента публикации ролик набрал почти 13 000 просмотров и более 2000 комментариев.

Люди запаниковали: неужели любимая летняя ягода в этом году станет роскошью?

В комментариях к ролику начали звучать тревожные прогнозы: «Будет по 60 рублей за кило», «Я вчера по 16 брал, сегодня уже 33!» — делились впечатлениями пользователи.

Опасения и факты

Многие комментаторы писали, что урожая клубники в этом году можно не ждать, однако аграрии и опытные садоводы поспешили успокоить народ: снег — это не беда.

«Это даже хорошо, что снег. Он укрывает растения и защищает от мороза», — пишут в комментариях.

«Главное, чтобы не ударил сильный минус, клубника еще не зацвела», — добавляют другие.

Цена под вопросом

Тем не менее, слухи о подорожании уже породили настоящий ажиотаж. Некоторые уверены, что из-за капризов погоды урожай будет меньше — а значит, и цена выше. В ход идут эмоциональные прогнозы.

«Снова будет как с тюльпанами — выбросят, но не продадут дешевле»;

«Кому нужна клубника по цене золота?»

Другие — относятся к ситуации с иронией:

«Ну не будет ее — и что? Главное, чтобы картошка уродила»;

«Не паникуем, это не землетрясение».

Так чего ждать?

Делать выводы пока рано. Все зависит от погоды в ближайшие недели. Если не будет резких заморозков, урожай может быть вполне стандартным. Но если капризы природы продолжатся, дефицит клубники действительно возможен — а значит, и рост цен.

Белорусам остается надеяться на благоприятную весну и готовиться к сезону: возможно, клубника в этом году станет не просто лакомством, а предметом обсуждений и расчетов. Впрочем, это далеко не первый раз, когда погода диктует цены на прилавках в Беларуси.

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