Белый дом: Когда Америку бьют, она отвечает сильнее

Белый дом: Когда Америку бьют, она отвечает сильнее9
- 8.04.2025, 22:13
- 2,850
Пресс-секретарь Белого дома подтвердила пошлины в 104% для Китая.
В Белом доме подтвердили повышение тарифов на импорт китайских товаров в США до 104%. Однако отметили, что президент Дональд Трамп убежден в желании Пекина достичь договоренности по пошлинам.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.
Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что новые тарифы для Китая заработают с начала среды, 9 апреля, по местному времени.
«Это была ошибка Китая, что он ответил президенту. Потому что когда Америку бьют, он бьет в ответ сильнее. Поэтому сегодня в полночь против Китая будут введены 104-процентные тарифы», - заявила Левитт.
Однако, по ее словам, Трамп считает, что Китай хочет и должен заключить соглашение с Соединенными Штатами по торговым пошлинам.
«Президент верит, что Китай хочет заключить соглашение и просто не знает, как это начать. И если Китай предложит сделку, он будет невероятно любезным, но сделает так, как будет лучше всего для американского народа», - добавила Левитт.