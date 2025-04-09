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В Латвии планируют ввести еще одно ограничение для белорусов

  • 9.04.2025, 11:59
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В Латвии планируют ввести еще одно ограничение для белорусов

Запрет касается недвижимости.

Подготовленный ко второму чтению в латвийском Сейме законопроект об «ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности» предполагает полный запрет на приобретение недвижимости в стране всем гражданам Беларуси и России, сообщила представитель Министерства юстиции Лаума Паэглькална в программе «Открытый разговор» на «Латвийском радио 4», сообщает портал Латвийских общественных СМИ.

Цель законопроекта, отмечает издание, — не допустить неконтролируемое влияние на латвийскую экономику, к которому может привести концентрация граждан стран и их капитала на территории Латвии, «использования капитала этих стран и их граждан против латвийских интересов».

У тех, кто уже владеет недвижимостью, собственность не будет отнята, также останется возможность наследовать недвижимость, уточнила Паэглькална.

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