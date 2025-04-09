Один из крупнейших банков США предупредил о падении цен на нефть до $40 за баррель 1 9.04.2025, 15:16

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Россия может столкнуться с ситуацией как перед развалом СССР.

Мировые цены на нефть рухнули на 20% после объявления Дональда Трампа о введении тотальных пошлин на американский импорт. Но это еще не предел, предупреждают аналитики Goldman Sachs: в «экстремальном» случае нефть может подешеветь еще на треть. При этом российская нефть уже стоит на треть меньше, чем заложено в бюджете. Россия может столкнуться с периодом продолжительно низких цен – как перед развалом СССР, предостерег недавно ЦБ.

Цена нефти Brent обвалилась с почти $75 за баррель перед объявлением Трампа 2 апреля о пошлинах до $59,77 на торгах 9 апреля. Американский сорт WTI упал в цене до $56,54. Аналитики ведущих инвестбанков понизили прогнозы на ожиданиях падения темпов экономического роста, а то и полномасштабной рецессии из-за войны пошлин. Goldman Sachs сделал это дважды за прошедшую неделю; теперь в случае «типичной» рецессии в США он ждет цену Brent на уровне $58 за баррель в конце этого года и $50 – в конце следующего.

Это уже близко к цифрам рискового сценария Банка России, который в таком случае ждет падения цены Brent до среднего значения в $55 за 2025 г. и $45 – за 2026 г. (в результате чего российский ВВП сократится на 3-4% и 1-2% соответственно). Но все может быть еще хуже, предостерегает Goldman Sachs:

В более экстремальном и менее вероятном сценарии, предусматривающем замедление роста мирового ВВП и возвращение [на рынок] в полном объеме сокращенной ранее добычи ОПЕК+, что ограничит предложение со стороны не входящих в ОПЕК стран, нефть Brent, по нашим оценкам, упадет чуть ниже $40 долларов за баррель в конце 2026 г.

Российская нефть Urals сейчас продается с дисконтом $13-14 за баррель к Brent. В пятницу, по данным Reuters, она отгружалась в портах Приморск, Усть-Луга и Новороссийск примерно по $53 за баррель; Argus Media в пятницу давала цену в $52,76 с погрузкой в балтийском Приморске. Поскольку падение на этой неделе продолжилось, Urals уже может стоить около $47 за баррель.

Хотя это цена «в моменте», она ниже минимального среднемесячного значения за весь период войны в Украине, который составлял около $49 в первые три месяца 2023 г. В бюджет на этот год заложена цена $69,7 за баррель.

При этом курс рубля пока не отреагировал на сильное падение нефтяных котировок. По расчетам Reuters на понедельник, цена российской нефти для целей налогообложения упала до 4476 руб. за баррель. Это на 33% ниже, чем прогнозируемая в бюджете цена 6726,05 руб.

В февральском обзоре рисков для правительства Банк России предупредил об угрозе длительного периода низких цен на нефть, как в 1980-1990-е годы. Тогда цена упала с пика в 1980 г., а потом еще сильнее обрушилась в конце 1985 – начале 1986 гг., когда Саудовская Аравия перестала сдерживать добычу и «залила» рынок нефтью. Новый бычий тренд на рынке нефти начался только в 1999 г.

«После периода высоких цен на нефть в 1974–1985 годах 18 (!!!) лет низких цен», – говорилось в обзоре ЦБ (цитата по агентству Reuters, ознакомившемуся с документом).

При планировании бюджета на ближайшие три года правительство заложило цену нефти на уровне около $70 за баррель. Но даже в этом случае казна останется в дефиците: доходы будут меньше расходов на 1,17 трлн в текущем году, 2,2 трлн — в 2026-м, 2,7 трлн — в 2027-м.

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