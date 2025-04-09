Украинская авиация нанесла удар по военному опорному пункту РФ в Брянской области 9.04.2025, 19:13

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Украинская авиация продолжает эффективно работать на всех направлениях. На этот раз удар был нанесен по военному опорному пункту РФ в Брянской области, который предположительно использовался для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп и хранения ударных дронов.

Удар совершил истребитель МиГ-29, нанесший высокоточное авиационное поражение по вражеской локации. По данным из открытых источников, объект выполнял функцию временной базы для личного состава, техники и ударных БпЛА, которые могли готовиться к атаке на приграничные районы Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

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