Украинская авиация нанесла удар по военному опорному пункту РФ в Брянской области
- 9.04.2025, 19:13
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Украинская авиация продолжает эффективно работать на всех направлениях. На этот раз удар был нанесен по военному опорному пункту РФ в Брянской области, который предположительно использовался для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп и хранения ударных дронов.
Удар совершил истребитель МиГ-29, нанесший высокоточное авиационное поражение по вражеской локации. По данным из открытых источников, объект выполнял функцию временной базы для личного состава, техники и ударных БпЛА, которые могли готовиться к атаке на приграничные районы Украины, сообщает Цензор.НЕТ.