Украинские дроны впервые атаковали аэродром под Оренбургом 1 9.04.2025, 21:30

5,146

Россия не ожидала удара за тысячу километров.

Война возвращается туда, где ее не ждали: в ночь на 9 апреля украинские дроны впервые достигли аэродрома Оренбург-2, расположенного более чем в 1000 километрах от границы с Украиной. Масштабы этой операции потрясли даже российские военные круги: таких дальностей не снилось России ни в одном из ее страшных снов. Фрагменты видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Беспилотники прорвали глубину обороны РФ

Как сообщают местные власти и российские СМИ, удар был нанесен по военному аэродрому Оренбург-2, где базируется 117-й военно-транспортный авиаполк и 7-й инженерно-аэродромный батальон. Именно отсюда осуществляется техническое обеспечение военной авиации, в том числе самолётов, задействованных в логистике российской армии. В региональных пабликах появились видео пролёта дронов, а позже — фотографии с обломками одного из беспилотников, несмотря на заявление губернатора о «полном отражении атаки средствами ПВО». Очевидно, не все цели остались вне досягаемости.

Операция беспрецедентна: охвачены десятки регионов России

Атака на Оренбург оказалась частью масштабной ночной операции украинских БПЛА, охватившей сразу более десятка российских регионов. По официальным данным Минобороны РФ, в течение 10 часов Россия подверглась налёту 160 украинских дронов. Удары фиксировались в Курской, Белгородской, Воронежской, Пензенской, Саратовской, Орловской и Нижегородской областях, а также в Ставропольском крае, Краснодаре, аннексированном Крыму и Северной Осетии, пишет «Диалог».

В Саратовской области взрывы прозвучали рядом с базой стратегической авиации: именно оттуда Ту-95МС и Ту-160 наносят удары по украинским городам. Также под удар попал район в Пензенской области, где расположен арсенал ракетного и артиллерийского вооружения.

Ещё в конце марта Украина нанесла мощный удар по аэродрому Шайковка, уничтожив склад с ракетами «Х-22 / 32» и помещения их обслуживания. Тогда результат подтвердили спутниковые снимки. Сегодня же речь идет не просто о повторении успеха, а о принципиально новом уровне: преодоление тысяч километров, атаки по логистическим и авиационным хабам — это уже стратегия нового поколения.

Россия больше не может чувствовать себя в безопасности ни в одном регионе

Украинские дроны демонстрируют не просто дальность и точность, а новую логику войны, когда удары наносятся не только по фронту, но и по глубинной инфраструктуре, ослабляя возможности России восполнять ресурсы. Москва всё чаще сталкивается с фактом: войны нового века не ведутся только у линии соприкосновения, и теперь даже Оренбург — не тыл, а мишень.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com