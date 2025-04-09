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В Германии поддержали «шведскую модель» военной службы

  • 9.04.2025, 23:19
В Германии поддержали «шведскую модель» военной службы

ФРГ будет расширять набор добровольцев.

Германия намерена увеличивать расходы на оборону и развивать военную службу на добровольной основе, заявил кандидат на пост канцлера Фридрих Мерц по итогам коалиционных переговоров своего блока «Христианско-демократический союз»/«Христианско-социальный союз» (ХДС/ХСС) с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

«Я хотел бы также отметить, что, следуя шведской модели, мы усилим военную службу в Германии на добровольной основе. Мы надеемся, что при наличии достаточного количества добровольцев мы сможем обеспечить рост потенциала бундесвера», — сказал он.

Также Мерц анонсировал значительное увеличение расходов на оборону. Кроме того, блок ХДС/ХСС и СДПГ решил создать Совет национальной безопасности при ведомстве федерального канцлера. Он должен будет координировать ключевые вопросы политики безопасности и проводить анализ ситуации. В составе совета будут действовать национальный ситуационный центр и национальная кризисная группа.

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