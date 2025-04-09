Узбекистан подписал соглашения с компаниями США о критических минералах 9.04.2025, 23:34

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Представители Узбекистана во время визита в США заключили соглашения с американскими компаниями в сфере критических минералов, сообщается на сайте Министерства инвестиций, промышленности и торговли республики (МИПТ).

«По итогам встреч подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере критических минералов, достигнуты договоренности об инвестициях в разведку и добычу полезных ископаемых, строительстве комплексов тонкого измельчения руд (HPGR), привлечении инновационных технологий и создании добавленной стоимости критического сырья, повышении квалификации узбекских специалистов», — сказано в сообщении.

Делегацию МИПТ возглавил министр Лазиз Кудратов. 7 апреля представители Узбекистана провели встречи с компаниями, работающими в сфере добычи полезных ископаемых, туризма и пищевой промышленности. Были достигнуты договоренности не только по ресурсам, но и по строительству гостиниц.

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