Узбекистан подписал соглашения с компаниями США о критических минералах
- 9.04.2025, 23:34
Подробности.
Представители Узбекистана во время визита в США заключили соглашения с американскими компаниями в сфере критических минералов, сообщается на сайте Министерства инвестиций, промышленности и торговли республики (МИПТ).
«По итогам встреч подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере критических минералов, достигнуты договоренности об инвестициях в разведку и добычу полезных ископаемых, строительстве комплексов тонкого измельчения руд (HPGR), привлечении инновационных технологий и создании добавленной стоимости критического сырья, повышении квалификации узбекских специалистов», — сказано в сообщении.
Делегацию МИПТ возглавил министр Лазиз Кудратов. 7 апреля представители Узбекистана провели встречи с компаниями, работающими в сфере добычи полезных ископаемых, туризма и пищевой промышленности. Были достигнуты договоренности не только по ресурсам, но и по строительству гостиниц.