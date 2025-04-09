закрыть
9 апреля 2025, среда, 23:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Узбекистан подписал соглашения с компаниями США о критических минералах

  • 9.04.2025, 23:34
Узбекистан подписал соглашения с компаниями США о критических минералах

Подробности.

Представители Узбекистана во время визита в США заключили соглашения с американскими компаниями в сфере критических минералов, сообщается на сайте Министерства инвестиций, промышленности и торговли республики (МИПТ).

«По итогам встреч подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере критических минералов, достигнуты договоренности об инвестициях в разведку и добычу полезных ископаемых, строительстве комплексов тонкого измельчения руд (HPGR), привлечении инновационных технологий и создании добавленной стоимости критического сырья, повышении квалификации узбекских специалистов», — сказано в сообщении.

Делегацию МИПТ возглавил министр Лазиз Кудратов. 7 апреля представители Узбекистана провели встречи с компаниями, работающими в сфере добычи полезных ископаемых, туризма и пищевой промышленности. Были достигнуты договоренности не только по ресурсам, но и по строительству гостиниц.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников
Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин