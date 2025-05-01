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Встречу США и Ирана по ядерной сделке отложили

  • 1.05.2025, 19:23
Встречу США и Ирана по ядерной сделке отложили

Ее планировали провести 3 мая.

Встречу США и Ирана перенесли на другой день «по логистическим причинам», сообщил министр иностранных дел Омана Бадр бин Хамад аль-Бусаиди на своей странице в X.

«Новые даты будут объявлены после соглашения сторон», — написал он, не раскрывая причин переноса.

Встречу планировали провести 3 мая. МИД Иран подтвердил, что переговоры отложены.

США и Иран обсуждают ядерную программу последнего. Став президентом США во второй раз, Дональд Трамп заявил о стремлении заключить новую ядерную сделку. В конце марта он пригрозил военным ударом и пошлинами, если Тегеран не пойдет на сделку в течение двух месяцев.

Страны провели уже три раунда непрямых переговоров при посредничестве Омана. Первый состоялся 12 апреля в Маскате, второй — 19 апреля в Риме, третий — 26 апреля также в Маскате.

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