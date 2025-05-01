Встречу США и Ирана по ядерной сделке отложили 1.05.2025, 19:23

Ее планировали провести 3 мая.

Встречу США и Ирана перенесли на другой день «по логистическим причинам», сообщил министр иностранных дел Омана Бадр бин Хамад аль-Бусаиди на своей странице в X.

«Новые даты будут объявлены после соглашения сторон», — написал он, не раскрывая причин переноса.

Встречу планировали провести 3 мая. МИД Иран подтвердил, что переговоры отложены.

США и Иран обсуждают ядерную программу последнего. Став президентом США во второй раз, Дональд Трамп заявил о стремлении заключить новую ядерную сделку. В конце марта он пригрозил военным ударом и пошлинами, если Тегеран не пойдет на сделку в течение двух месяцев.

Страны провели уже три раунда непрямых переговоров при посредничестве Омана. Первый состоялся 12 апреля в Маскате, второй — 19 апреля в Риме, третий — 26 апреля также в Маскате.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com