CNN: Уиткофф не хочет быть советником Трампа по нацбезопасности 4 1.05.2025, 21:09

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Официально об отставке Уолтца Белый дом пока не сообщил.

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сказал окружению, что не хочет занимать должность советника главы государства по нацбезопасности, сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Зачем ему [менять должность]? Чтобы заниматься межведомственным управлением вместо того, что он делает сейчас?», — пояснил собеседник телеканала. Со слов источников, Уиткофф все же может стать советником, если Трамп лично его попросит.

В том, что Уиткофф станет советником сомневаются и источники CBS. Собеседники журналиста Politico Марка Гальперина, напротив, говорят о поддержке кандидатуры Уиткоффа в Белом доме.

Должность советника по нацбезопасности сейчас занимает Майк Уолтц. Белый дом официально не сообщал о его отставке, однако CBS, The New York Times, Politico и другие издания выяснили, что увольнение состоится 1 мая. Источники Fox News сообщают, что отставка уже произошла.

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