ВСУ уничтожили бронегруппу россиян на Покровском направлении
- 10.05.2025, 19:43
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Оккупанты пытались захватить позиции украинских защитников.
Сегодня на Покровском направлении (Донецкая область) украинские защитники уничтожили штурмовую бронированную группу с десантом российских оккупантов, не допустив потери позиций.
Об этом в своем Telegram-канале «Бахмутский Балу» со ссылкой на боевых побратимов сообщил блогер и боец 210-го отдельного специального батальона «Берлинго» Вооруженных сил Украины с позывным Балу:
«Покровское направление. С самого утра орки пытались заехать на броне с пехотой. Технику уничтожено. Пехоту убито. Позиции остаются под контролем».
«Бахмутский Балу» опубликовал соответствующие фотографии, сделанные беспилотным летательным аппаратом, на которых запечатлена горящая боевая бронированная машина захватчиков.