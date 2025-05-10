закрыть
10 мая 2025, суббота, 20:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили бронегруппу россиян на Покровском направлении

  • 10.05.2025, 19:43
  • 1,210
ВСУ уничтожили бронегруппу россиян на Покровском направлении

Оккупанты пытались захватить позиции украинских защитников.

Сегодня на Покровском направлении (Донецкая область) украинские защитники уничтожили штурмовую бронированную группу с десантом российских оккупантов, не допустив потери позиций.

Об этом в своем Telegram-канале «Бахмутский Балу» со ссылкой на боевых побратимов сообщил блогер и боец 210-го отдельного специального батальона «Берлинго» Вооруженных сил Украины с позывным Балу:

«Покровское направление. С самого утра орки пытались заехать на броне с пехотой. Технику уничтожено. Пехоту убито. Позиции остаются под контролем».

«Бахмутский Балу» опубликовал соответствующие фотографии, сделанные беспилотным летательным аппаратом, на которых запечатлена горящая боевая бронированная машина захватчиков.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Шпионы» как товар
«Шпионы» как товар Ирина Халип
Разоблачение Великой Отечественной лжи России
Разоблачение Великой Отечественной лжи России Гарри Каспаров
Будущее наступит не по сценарию Путина
Будущее наступит не по сценарию Путина Александр Роднянский
Ситуация напоминает коллапс
Ситуация напоминает коллапс Борислав Береза