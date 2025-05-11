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В России упала главная кремлевская башня

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  • 11.05.2025, 14:28
  • 18,992
В России упала главная кремлевская башня

Падение Спасской башни показали на видео.

Во время парада 9 мая в Хабаровском крае РФ с автомобильной платформы упала главная кремлевская башня - Спасская.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи опубликованной в соцсетях видно, что во время движения звезда на вершине макета зацепилась за гирлянду, натянутую поперек дороги.

Падая, макет сбил с платформы женщину в форме советской армии времен Второй Мировой войны. Она упала на асфальт и ее придавило макетом.

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