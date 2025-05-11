В России упала главная кремлевская башня 20 11.05.2025, 14:28

18,992

Падение Спасской башни показали на видео.

Во время парада 9 мая в Хабаровском крае РФ с автомобильной платформы упала главная кремлевская башня - Спасская.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи опубликованной в соцсетях видно, что во время движения звезда на вершине макета зацепилась за гирлянду, натянутую поперек дороги.

Падая, макет сбил с платформы женщину в форме советской армии времен Второй Мировой войны. Она упала на асфальт и ее придавило макетом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com