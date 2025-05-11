В России упала главная кремлевская башня

В России упала главная кремлевская башня20
- 11.05.2025, 14:28
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Падение Спасской башни показали на видео.
Во время парада 9 мая в Хабаровском крае РФ с автомобильной платформы упала главная кремлевская башня - Спасская.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи опубликованной в соцсетях видно, что во время движения звезда на вершине макета зацепилась за гирлянду, натянутую поперек дороги.
Падая, макет сбил с платформы женщину в форме советской армии времен Второй Мировой войны. Она упала на асфальт и ее придавило макетом.