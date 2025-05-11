Le Monde: Дефицит картофеля вызывает недовольство в Беларуси 13 11.05.2025, 18:54

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Даже французы озабочены серьезной для белорусов проблемой.

В Беларуси возник серьезный дефицит картофеля — продукта, имеющего для страны почти символическое значение. Как пишет французское издание Le Monde, причина заключается в государственном регулировании цен, которое делает продажу картофеля внутри страны невыгодной. Производители массово экспортируют урожай в Россию, где цены значительно выше.

В последние месяцы белорусы жалуются, что не могут найти картофель в магазинах, хотя этот овощ является основным в ежедневном рационе. С начала года цены выросли на 10% и достигли 5 белорусских рублей за килограмм (около 1,36 евро). Качество доступного картофеля при этом низкое — он мелкий, поврежденный, часто испорченный.

Проблема вызывает особый резонанс, поскольку картофель в Беларуси считается частью национальной идентичности. В 2015 году сам Александр Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, снимался на видео во время сбора урожая.

Нехватка вызвала такое возмущение, что Лукашенко упомянул о ней публично перед визитом в Москву на парад. Он заявил, что причина — массовый экспорт в Россию, и пожаловался, что граждане хотят покупать дешевый картофель, в то время как фермеры стремятся к более высокой цене, чтобы иметь возможность купить удобрения и быстрее сажать.

Аналитики считают, что главная причина проблемы — фиксированные государством цены. Согласно указу, рост стоимости картофеля не может превышать 3% в год, однако это не соответствует реальности: дорожает все — семена, топливо, удобрения, растут и зарплаты. Производителям невыгодно продавать овощ на внутреннем рынке, поэтому они ориентируются на экспорт в РФ, где цена почти в два раза выше.

В 2024 году Беларусь стала крупнейшим экспортером картофеля в Россию. По данным ООН-платформы Comtrade, объемы поставок выросли более чем на 60% и достигли рекордных 170 тысяч тонн.

В марте белорусское правительство ввело трехмесячный режим одноразовых экспортных лицензий на картофель. Между тем в России цены на этот овощ также стремительно растут — с начала года, по официальной статистике, почти на 50%.

В самой Беларуси ситуация обостряется. В феврале Лукашенко публично раскритиковал чиновников за то, что те не смогли остановить подорожание картофеля. «Вы этого не сделали — будете отвечать», — заявил он. Также он выразил возмущение, что страна не смогла обеспечить хранение урожая, хотя ранее давал соответствующие указания.

Граждане массово жалуются на нехватку и плохое качество картофеля. Лукашенко призвал «перетерпеть» и пообещал, что ситуация скоро изменится. «Мы выдержим месяц. Но без картофеля не останемся», — заверил он.

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