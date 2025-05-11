США заявили о «существенном прогрессе» в переговорах с Китаем 3 11.05.2025, 21:45

Страны ведут переговоры в Женеве.

США по итогам двухдневных переговоров в Женеве достигли «существенного прогресса» в соглашении с Китаем, заявил американский министр финансов Скот Бессент. Подробностей он не привел, уточнив только, что детали сделки будут представлены 12 мая.

Торговый представитель США Джеймисон Грир, который участвовал в переговорах с Бессентом, вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном и двумя китайскими заместителями министров, отметил, что соглашение позволит сократить дефицит торгового баланса США в размере $1,2 трлн, передает Reuters.

«Важно понимать, как быстро мы смогли прийти к соглашению. Это говорит о том, что, возможно, разногласия были не столь значительными, как считалось ранее», — сказал Грир журналистам, добавив, что за прошедшие два дня «была проделана огромная работа». Его слова приводит Bloomberg.

Переговоры США и Китая представляют собой значительный шаг на пути к восстановлению торговых отношений между странами, отмечает CNN. Как напоминает телеканал, еще перед первой встречей американский президент Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на «заключение большой сделки для Америки». Он также допустил, что США могут снизить пошлины для Китая до 80%.

По завершении первого дня переговоров американский президент заявил, что встреча прошла «в дружеской, но конструктивной манере». «Мы хотим, чтобы Китай открылся для американского бизнеса на благо как Китаю, так и США», — отметил тогда глава Белого дома.

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