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Беларусь закупает у России новые истребители

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  • 12.05.2025, 10:17
  • 4,126
Беларусь закупает у России новые истребители

Речь о Су-30СМ-2.

К концу мая в белорусской армии надеются получить первую пару самолетов Су-30СМ-2, заявил командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси Андрей Лукьянович.

«Мы буквально в ближайшее время, даже в конце мая, получим уже первую пару Су-30СМ-2. Самолеты более усовершенствованные, имеют современную авионику. Возможности совсем другие, в том числе применение авиационных средств поражения», - цитирует его «Интерфакс».

Лукьянович отметил, что в Беларусь также поступает новая авиационная техника: вертолеты Ми-35М, самолеты Су-30СМ.

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