«Попросили подождать, никто ничего не объяснял» 1 12.05.2025, 15:31

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Дмитрий Гринкевич

Белоруса не пустили в Грузию после визарана.

Белорусского видеоблогера Дмитрия Гринкевича не впустили в Грузию после очередного визарана. Он рассказал «Радыё Свабода», что прожил в Батуми два года и никаких проблем с грузинскими властями не имел.

Недавно Дмитрию исполнилось 50 лет. Его история похожа на истории тысяч белoрусов, которые столкнулись с преследованием после протестов 2020 года. А с недавнего времени — и граждан Беларуси, которые не смогли вернуться в Грузию, куда уехали из-за преследования на родине.

— Сейчас у меня одна рубашка и одни брюки, — рассказал Дмитрий Гринкевич. — Даже переодеться не во что. Все осталось в Батуми, в арендованной квартире. Вышел в салон связи, чтобы с вами поговорить. Называется Digihub, они мне помогли. Остановился в хостеле, но там неудобно разговаривать, поэтому пришлось выйти. Мне немного денег прислали на карту, кажется, пока есть на что жить. Но я даже не знаю, сколько именно, не могу посмотреть баланс.

«Попросили подождать, никто ничего не объяснял»

Неприятности начались у Дмитрия 8 мая на пограничном пункте «Садахло», который разделяет Грузию и Армению. Белoрус вместе со знакомым отправился в очередной так называемый визаран — короткий выезд за пределы Грузии, чтобы обнулить годовое пребывание. Это был его второй визаран после переезда в Батуми. Первый раз, год назад, все прошло спокойно. Сейчас проблемы начались уже на выезде из Грузии.

— Меня выпускали тоже не совсем без проблем, — рассказывает Дмитрий. — Мой компаньон прошел контроль сразу, а меня продержали пять минут, потом пропустили. Ничего не говорили, просто попросили подождать. Остальных пропускали, а я стоял. Это было 8 мая. Граница там пешеходная. Я по мосту пешком перешел из Грузии в Армению, побыл там несколько минут, встретил своего компаньона, и мы пошли обратно. Он первый, я за ним.

На контроле все выглядело обычно, продолжает Дмитрий. Задали стандартные вопросы — чем занимается, почему нет ВНЖ в Грузии, куда едет.

— Попросили подождать, никто ничего не объяснял, — говорит Дмитрий. — Ожидание затянулось на три часа. Пришлось добиваться похода в туалет. Сначала вежливо просил. Потом сказал: «Мне что, прямо тут при вас все сделать?» Тогда начали пускать. За эти три часа никто мне ничего не объяснил. Сидите, ждите. Спросил, в чем проблема. Ответили, что не знают.

В итоге к Дмитрию вышел еще один сотрудник погранконтроля, отвел его в сторону, сообщил, что ведется запись разговора, и рассказал об отказе во въезде на территорию Грузии. Также белoрусу выдали документ на грузинском языке, вернули паспорт без дополнительных запретительных отметок и попросили вернуться в Армению.

— Я пошел обратно, но понимал, что в Армении окажусь даже без связи, — вспоминает Дмитрий. — Зашел за угол на нейтральной полосе, чтобы меня не было видно с грузинской стороны. Сел и начал переписываться с правозащитниками, юристами. Снял видео для канала. Думал, что делать. Потом пошел в Армению, поехал в Ереван. Армянские пограничники почти ничего не спрашивали. Только сфотографировали бумагу, которую дали грузины.

Из Беларуси Дмитрий уехал в 2023 году. Он родом из Брестской области.

Причиной отъезда стал интерес со стороны силовиков, последней каплей — визит к нему домой. Сначала он пытался получить польскую визу, но не смог, поэтому поехал в Грузию, где уже жили знакомые беларусы.

— 2 июня 2023 года я приехал в Грузию, — рассказывает Гринкевич. — Уехать дальше не пытался. Было сложно, да и другие обстоятельства возникли. Поселился в Батуми. У меня с детства астма, а тут, на побережье, я забыл, что это такое. Это для меня важно. Ходил на белoрусские акции в Батуми, выкладывал оттуда видео в блог. В Беларусь вернуться я уже точно не могу.

Дмитрий признается, что не знает причин запрета на въезд в Грузию. Может только догадываться. О грузинских событиях в блоге он не писал, жил скромно, торговал белoрусскими товарами, участвовал в акциях белoрусов и украинцев.

— Все мои видео на белoрусском, грузинам там сложно разобраться, — считает Дмитрий. — Единственное — я рассказывал там о случае Андрея Мелешко, которого тоже не пустили обратно в Грузию, где он жил с семьей. Все, что у меня было, осталось в Батуми. Что делать сейчас — не знаю: пытаться все же поехать в Польшу или остаться в Армении. Говорят, здесь можно получить убежище. Пока не решил.

На территории Армении Дмитрий может легально находиться 180 дней, после чего будет обязан выехать. «Радыё Свабода» направило в МВД Грузии запрос о причинах отказа во въезде Дмитрия Гринкевича и о том, насколько часто беларусы сталкиваются с такими проблемами.

Десятки случаев каждый год

Правозащитник, замглавы объединения «Беларусы Аджарии» Роман Кисляк подтверждает, что уже знает о ситуации Дмитрия Гринкевича. По его словам, Дмитрий далеко не единственный.

— Таких случаев — десятки, — говорит Роман. — Публичных — единицы. Отказов в основном больше у граждан России и Украины. Но в последнее время и беларусы попадают. Иногда пропускают, но, скажем так, «кипиш» на границе бывает регулярно. Я не знаю случаев, когда белoруса не пускали в Грузию, а потом он смог заехать. Возможно, такие случаи есть, но они неизвестны. Может быть, шанс появляется через несколько лет.

Одним из первых известных случаев отказа был случай Евгения Гацака несколько лет назад. Его дело до сих пор рассматривается Верховным судом Грузии.

— Грузия таким образом выталкивает людей за пределы страны, — добавляет Роман Кисляк. — Не давая возможности обжаловать решение. Что посоветовать — не знаю. Но можно предугадать. Обычно такие проблемы возникают у тех, кто попал в определенную базу грузинских силовиков. Пограничник видит, что человек в базе, и сообщает об этом службе госбезопасности. Это можно заметить еще на выезде из Грузии — человек «зависает» в системе, и его просят подождать.

Правозащитник уточняет, что окончательное решение принимает спецслужба. Бывают случаи, когда человек «зависает» в базе, но его все же пропускают. Он советует просить убежища, если человек уже понял, что могут возникнуть проблемы, но он еще находится на грузинской территории.

— Бывают случаи, когда не помогает даже грузинский ВНЖ, — рассказывает Роман Кисляк. — Конечно, это всегда стресс. Активисты, политики, журналисты — им особенно тяжело. Попадая в эти базы, они живут в постоянном напряжении. Но все же это не массовое явление. Люди выезжают и возвращаются тысячами. Хотя отказ получают десятки в год.

Также он обращает внимание: права на въезд в чужую страну по международному праву не существует — оно возникает только в случае запроса убежища.

— Сейчас готовится законопроект, который должен упорядочить процедуру, — говорит Кисляк. — Раньше нейтральная полоса была серой зоной. Адвокатов туда не пускали, права людей игнорировали. Сейчас планируется все это урегулировать. Возможно, новый закон улучшит ситуацию. Появится возможность ссылаться на нормы, обжаловать решения.

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