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«Шло совещание»: появились подробности удара ВСУ по пункту командования россиян в Рыльске

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  • 12.05.2025, 17:05
  • 6,156
«Шло совещание»: появились подробности удара ВСУ по пункту командования россиян в Рыльске

ПВО уже не спасает РФ.

Появились новые детали прицельного удара ВСУ по месторасположению 40-й бригады морской пехоты ВС РФ в Рыльске (Курская область). В момент атаки на объекте находилось командование бригады.

Информацию подтвердил Z-ресурс «Северный канал», связанный с оккупационной армией РФ, передает «Диалог».

Удар был нанесен вечером в воскресенье, 11 мая. Целью стал мотель Рыльска, где разместились российские оккупанты.

«Это не просто «очередной прилет» ВСУ (...), целились в головы. В здании шло совещание, присутствовал командный состав 40-й бригады морской пехоты, в том числе и замкомандира. Прилетело точно, без шансов. Разрушение серьезное, завал… Потери есть», — написал Z-канал.

Он констатировал, что у Украины очень хорошо работает разведка. Также у ВСУ, очевидно, нет проблем с нанесением высокоточных ударов.

«Ни ПВО, ни легенды про «глубокий тыл» уже не спасают. Работают по офицерам, по планированию, по командным точкам», — констатировал «Северный канал».

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