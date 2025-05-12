Папа Римский пошутил про теннисиста с фамилией «грешник» 12.05.2025, 18:06

Лев XIV подколол первую ракетку мира.

Папа Римский Лев XIV ответил шуткой на предложение журналиста организовать благотворительный теннисный матч, попросив не приглашать на него первую ракетку мира Янника Синнера. Об этом пишет Libero Quotidiano.

Во время встречи с журналистами понтифику, который сам любит играть в теннис, предложили устроить матч в поддержку миссионерских обществ. Лев XIV назвал идею хорошей.

Тогда журналист сказал, что приведет на игру победителя восьми турниров «Большого шлема» Андре Агасси.

«Только не приводите Синнера», — ответил понтифик.

Фамилия этого итальянского теннисиста с английского языка переводится как «грешник».

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