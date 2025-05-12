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Почему бронетехника РФ оказалась уязвимой

  • 12.05.2025, 18:15
Почему бронетехника РФ оказалась уязвимой

Танки Abrams и Challenger 3 демонстрируют превосходство перед российской армией.

Фундаментальные различия в философии танкостроения Запада и России наглядно проявились на полях сражений в Украине, пишет портал 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Современные танки НАТО, такие как американский M1 Abrams, британский Challenger 3 и немецкий Leopard 2, сконструированы с приоритетом на защиту экипажа, технологическое превосходство и живучесть. В отличие от них, российские танки советской школы, включая T-72, T-80 и T-90, по-прежнему делают ставку на количество и огневую мощь — часто в ущерб безопасности экипажа.

Характерный пример — Leopard 2A4, который, по сообщениям, выдержал до десяти ударов российских FPV-дронов в Украине, включая детонацию боекомплекта. Несмотря на повреждения, танк был эвакуирован и подлежит восстановлению — то, что маловероятно для российских машин, где детонация боекомплекта часто ведет к полному уничтожению танка и гибели экипажа.

Западные танки имеют изолированные боекомплекты с выбивными панелями, активные системы защиты, цифровую связь и расширенные системы обнаружения целей. Российские машины, несмотря на наличие динамической защиты типа «Реликт» или «Контакт-5», гораздо чаще страдают от взрывов внутри корпуса из-за размещения снарядов в боевом отделении.

Разница в подходе очевидна: Запад делает ставку на выживаемость, Россия — на количество. Но в современных конфликтах, где каждая машина и каждый солдат на счету, именно эта «массовость» становится ахиллесовой пятой российской армии.

Интеграция современных западных танков в украинскую армию — это сигнал: технологическое отставание России уже не скрыть.

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