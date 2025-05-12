В УЕФА допустили изменение правила офсайда 2 12.05.2025, 19:18

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«Миллиметровые» офсайды могут отменить.

УЕФА изучает возможность изменения правила фиксации положения «вне игры», при котором голы не будут отменяться из-за «сантиметров». Об этом заявил заместитель генерального секретаря организации Джорджо Маркетти, которого цитирует La Gazetta dello Sport.

«Миллиметровый офсайд создает неудобства. Рассматривается изменение правил, по которому будут учитываться только значимые части тела, чтобы избежать отмены голов из-за нескольких сантиметров», — сказал Маркетти.

Этот вопрос изучают ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который отвечает за правила игры.

Ранее глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер предложил вернуть преимущество нападающим и не засчитывать «вне игры», если любая часть тела атакующего игрока находится на одном уровне с последним обороняющимся игроком.

В настоящее время игроки считаются находящимися в положении «вне игры», если любая часть их тела, кроме рук и кистей, находится ближе к воротам, чем последний защитник соперника. По мнению Венгера, VAR лишила форвардов преимущества даже в спорных ситуациях, которые ранее разрешались в их пользу.

Тестирование измененного правила проводилось в итальянском юношеском футболе и будет продолжено до принятия окончательного решения, которое ожидается в 2026 году.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной» (3:3) итальянский клуб не смог победить из-за отмененного гола Генриха Мхитаряна — тогда часть носка футболиста оказалась в офсайде.

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