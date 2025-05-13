Сикорский: Россия завербовала через телеграм исполнителей для поджога ТЦ в Варшаве 4 13.05.2025, 12:13

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Радослав Сикорский

Они получали плату за поджог.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что за масштабным пожаром в одном из торговых центров Варшавы стоят российские спецслужбы.

Об этом он сказал в комментарии BBC (перевод — censor.net ).

По словам Сикорского, Москва вербовала исполнителей преступления через мессенджер телеграмм, а исполнители получали плату за поджог. Пожар, произошедший в мае 2024 года на Маривильской улице, уничтожил около 1400 малых бизнесов, преимущественно связанных с вьетнамской громадой. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.

«Это абсолютно неприемлемо», - подчеркнул Сикорский, отметив, что в качестве ответа Польша закрыла второе российское консульство, на этот раз в Кракове. Сейчас в стране осталось только одно консульство РФ, кроме посольства в Варшаве. Еще одну российскую миссию в Познани закрыли в 2023 году из-за актов саботажа и кибератак.

Сикорский также заявил, что Польша готова к дальнейшим шагам в случае продолжения гибридной агрессии со стороны России, однако выразил надежду, что разрыва дипломатических связей удастся избежать.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия стоит за поджогом торгового центра в Варшаве.

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