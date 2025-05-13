Прочитал и бросил автомат: ВСУ с помощью записки взяли в плен россиянина

Прочитал и бросил автомат: ВСУ с помощью записки взяли в плен россиянина1
- 13.05.2025, 15:26
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Украинские бойцы поделились необычным видео.
Бойцы 77 бригады ВСУ благодаря «деморализующим запискам», которые они разбрасывают по полю, захватили в плен российского оккупанта. Тот ее прочитал и бросил автомат.
Об этом рассказал начальник разведки артдивизиона 77 отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады ДШВ с позывным «Порошок».
По его словам, на позиции зашли трое оккупантов. Их сразу заметили украинские защитники и «поздравили» сбросами FPV.
«Двое пошли на откат, а один пошел в сторону наших позиций. Но после двух прилетов FPV он нашел записку, которую мы ранее разбрасывали по полю. Периодически мы разбрасываем такие листовки, они деморализуют противника. Прочитал ее. Mavic подлетел к нему. Он бросил автомат и поднял руки», — говорит «Порошок».
Оккупанта довели до позиции и сопровождали еще одним ударным дроном, на случай, если он передумает дойти до плена. На месте его связали и допросили, а вечером приехала «коробочка» и его забрали.
Оккупант оказался бывшим осужденным из Московской области 2001 года рождения. В России был осужден за торговлю наркотиками.
«Он рад, что спасся, но раскаяния у него я не увидел. Эмоции у нас были серьезные, что мы взяли в плен дроном, как будто мы штурмовали позиции», — сказал «Порошок».