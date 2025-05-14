«Это и есть кощеева игла путинского империализма» 1 14.05.2025, 10:11

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Российская экономика дышит на ладан.

Президент США Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию в рамках турне по Ближнему Востоку. Это его первая крупная зарубежная дипломатическая поездка.

Примечательно, что Трамп прибыл в Эр-Рияд на фоне решения страны и ОПЕК+ увеличить добычу в июне еще на 411 000 баррелей в сутки.

Есть ли связи между этими событиями? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— Нужно отметить, что еще до выборов Трамп говорил о том, что нужно наращивать добычу нефти. Известна его легендарная фраза: «Бури, детка, бури!» («Drill, baby, drill»). Он говорил, что это касается в первую очередь экономики США, ведь снижение цен на нефть положительно отразится на экономике США. Но так же он говорил, что это один из способов добиться прекращения войны в Украине.

Мол, если цены на нефть упадут, то у русских будет меньше денег для того, чтобы воевать, и это приблизит мир. В целом повышение добычи нефти со стороны ОПЕК — это определенный шаг на пути к тому, о чем неоднократно говорил Трамп.

Есть ли здесь прямая связь? Сказать тяжело, потому что на самом деле за решением ОПЕК стоят вполне конкретные экономические причины, которые прямо с российско-украинской войной не связаны, но связаны с политикой Трампа.

То, что Трамп начал серию торговых войн, разнообразных экономических конфликтов, все это ухудшило показатели развития мировой экономики. На этом фоне цены на нефть начали падать, и для того, чтобы сохранить уровень своих доходов, страны, добывающие нефть, начинают ее увеличивать.

Подчеркну, не обязательно действия Саудовской Аравии прямо направлены на достижение прекращения войны в Украине, но все-таки определенным образом они совпадают.

Думаю, что в целом Саудовская Аравия ожидает от Трампа важных решений. На этом фоне страна может пойти на то, что может ему понравится. А снижение цен на нефть точно президента США порадует, даже безотносительно Украины.

Схема выглядит следующей: Саудовская Аравия идет на определенные шаги навстречу Трампу, которые касаются не только добычи нефти, но и некоторых других решений. Трамп идет на определенные шаги в направлении Саудовской Аравии, включительно с некоторыми важными ближневосточными решениями.

Все это, конечно, прямо с войной в Украине не связано, но опосредованно будет иметь влияние.

Ведь любое наращивание добычи нефти — это снижение цен. Любое снижение цен — удар по путинской экономике, которая и так на ладан дышит. Аргументов про «воевать вечно» у Путина будет меньше.

— Может ли этот союз — Трампа и Эр-Рияда — повлиять на ход войны в Украине?

— Может. Саудовская Аравия — важный посредник (вместе с ОАЭ), который имеет влияние и на Россию, и на Украину. Это страна, имеющая определенный авторитет, в том числе и для Путина.

Ранее ее неоднократно рассматривали как гипотетического посредника в переговорах о завершении войны. Не исключено, что она снова в этом контексте будет восстановлена. Но пока что об этом рано говорить.

Еще до конца попытаются отыграть стамбульский трек, но я, честно говоря, не верю, что он к чему-то далеко идущему приведет.

Тем не менее не исключено, что когда РФ будет настроена на реальные переговоры, а не на их имитацию, Саудовская Аравия вполне может стать местом, где они могут произойти.

— Возможно ли настолько снизить цену на нефть, чтобы нанести реальный урон Путину?

— Возможно, но проблема в том, что вряд ли этого можно добиться каким-то одним решением. Здесь важную роль будет играть не только само по себе снижение цен на нефть, но и действия против возможности РФ эту нефть продавать.

Они-то будут продавать ее даже по низкой цене, поэтому те санкционные действия, которые предпринимаются против российского теневого флота, — это тоже важно.

Как и прямые «санкции» СБУ, которые Украина накладывает на российские НПЗ, а также другие элементы российской нефтяной инфраструктуры.

Здесь речь должна идти о некой синергии: и санкции, и цена, и ограничения, и удары по российской нефтяной инфраструктуре. Но в любом случае именно нефть — это та «кощеева игла», в которой заключается основа путинского империализма.

Если ее сломать, то желания и возможности России проводить империалистическую политику будут подорваны очень надолго.

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