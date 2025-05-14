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В Беларуси хотят ввести оплачиваемый отпуск для отцов при рождении ребенка

  • 14.05.2025, 11:28
В Беларуси хотят ввести оплачиваемый отпуск для отцов при рождении ребенка

Его можно взять в первые шесть месяцев со дня рождения малыша.

Отпуск для отцов при рождении ребенка планируют сделать оплачиваемым. Об этом рассказала министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко, передает БелТА.

С 2020 года в Трудовом кодексе Беларуси появился новый вид социального отпуска — кратковременный отпуск для отцов при рождении ребенка. Его можно взять в первые шесть месяцев со дня рождения малыша.

Как уточнила Наталия Павлюченко, сейчас этот период оплачивают по желанию нанимателя. По ее словам, охват таким отпуском в крупных организациях заметно выше, чем в средних и малых. При этом востребованность отпуска среди мужчин, имеющих на него право, значительно выше в организациях, где отпуск оплачивается.

Сейчас, работая над изменениями в Трудовом кодексе, мы обсуждаем с нанимателями предложение установить оплачиваемый отпуск для отцов на паритетной основе — за счет нанимателя и средств социального страхования», — подчеркнула министр.

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