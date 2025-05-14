В Беларуси хотят ввести оплачиваемый отпуск для отцов при рождении ребенка
- 14.05.2025, 11:28
Его можно взять в первые шесть месяцев со дня рождения малыша.
Отпуск для отцов при рождении ребенка планируют сделать оплачиваемым. Об этом рассказала министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко, передает БелТА.
С 2020 года в Трудовом кодексе Беларуси появился новый вид социального отпуска — кратковременный отпуск для отцов при рождении ребенка. Его можно взять в первые шесть месяцев со дня рождения малыша.
Как уточнила Наталия Павлюченко, сейчас этот период оплачивают по желанию нанимателя. По ее словам, охват таким отпуском в крупных организациях заметно выше, чем в средних и малых. При этом востребованность отпуска среди мужчин, имеющих на него право, значительно выше в организациях, где отпуск оплачивается.
Сейчас, работая над изменениями в Трудовом кодексе, мы обсуждаем с нанимателями предложение установить оплачиваемый отпуск для отцов на паритетной основе — за счет нанимателя и средств социального страхования», — подчеркнула министр.