Independent: Ждать ли переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле 14.05.2025, 11:24

Встреча может быть обречена на провал.

Спустя три года после провала первых мирных переговоров, Россия и Украина вновь готовы сесть за стол переговоров — на этот раз в Стамбуле, пишет британская газета Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Переговоры намечены на четверг, и их участники уже делают громкие заявления. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свое участие и призвал Путина приехать на встречу. При этом он дал понять, что не намерен вести переговоры с представителями более низкого уровня.

«Я открыто сказал, что готов к встрече. Я буду в Турции. Надеюсь, что россияне не станут избегать этой встречи», — написал Зеленский в соцсети X. «Надеюсь, Дональд Трамп будет с нами — на встрече в Турции. Это хорошая идея. Мы можем многое изменить».

Американский президент Дональд Трамп, вернувшийся в Белый дом, заявил, что рассматривает возможность присоединиться к переговорам во время своего турне по странам Персидского залива. По его словам, «есть потенциал для хорошей встречи» между Путиным и Зеленским.

Однако остается неясным, приедет ли сам Путин. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался уточнять, кто будет представлять Россию на переговорах: «В целом мы серьезно настроены искать пути к долгосрочному мирному урегулированию. Это все, что я могу сказать», — заявил Песков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который лично общался с Зеленским, Путиным и Трампом, выразил осторожный оптимизм: «Открывается новое окно возможностей для мира», — отметил он. «Переговоры в 2022 году, которые мы принимали, были близки к успеху».

Тем временем в Киеве подчеркивают, что только Путин способен принимать решения от имени России. «Если Владимир Путин откажется приехать в Турцию — это станет окончательным сигналом, что Россия не хочет завершения этой войны», — заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

С российской стороны переговоры в Саудовской Аравии ранее в этом году вели министр иностранных дел Сергей Лавров и советник Путина Юрий Ушаков. Хотя Лавров считается верным соратником Путина, он не входит в узкий круг лиц, принимающих ключевые решения по Украине. Ушаков же отметил: «Переговоры в Стамбуле должны учитывать результаты диалога, прерванного в 2022 году, и текущую ситуацию».

Что мешает достичь мира?

Главное препятствие — принципиальные разногласия. Путин требует от Украины разоружения, отказа от вступления в НАТО и признания российского контроля над четырьмя регионами, включая территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые частично контролируются украинской армией.

Киев и его западные союзники считают такие условия неприемлемыми, расценивая их как попытку уничтожить украинскую государственность. Одним из ключевых «красных линий» остается аннексированный Крым, который Украина никогда не признает российским.

Западные партнеры Украины, включая Великобританию, настаивают на необходимости предварительного прекращения огня перед любыми переговорами. В случае отказа России — обещают новые санкции. В ответ Москва заявила, что не поддастся на угрозы.

История провалов

Последние очные переговоры между Россией и Украиной проходили в марте 2022 года в Турции и закончились безрезультатно. В 2023 году Москва также отказалась продлить соглашение по «зерновому коридору», ранее заключенное при посредничестве Турции и ООН.

С 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, стороны предпринимали десятки попыток достичь перемирия — все они провалились. На фоне этих неудач нынешние переговоры рассматриваются как редкий шанс, но ожидания остаются сдержанными.

Встреча в Турции может стать поворотной точкой, но только в случае участия ключевых фигур — прежде всего Путина. Пока же перспектива реального мира остается туманной.

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