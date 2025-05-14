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Лукашенковские силовики хотят обучать полицейских из ОАЭ

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  • 14.05.2025, 12:36
  • 1,286
Лукашенковские силовики хотят обучать полицейских из ОАЭ

Предлагают научить охране «высших должностных лиц и особо важных свидетелей».

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков встретился с начальником полиции Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) Абдуллой Халифой Аль Марри — обсудили обучение эмиратских полицейских в нашей стране, сообщила пресс-служба МВД.

В Дубае 13−15 мая проходит Всемирный полицейский саммит, на нем Кубраков и встретился с Аль Марри. Обсудили «возможности углубления взаимодействия между странами в правоохранительной сфере».

«Одно из основных направлений сотрудничества — обучение в Беларуси эмиратских полицейских. Готовы к расширению, в том числе по таким направлениям, как обеспечение безопасности высших должностных лиц и особо важных свидетелей, охрана общественного порядка в ходе массовых мероприятий, а также в крупных торговых центрах», — сказал Кубраков.

Стороны договорились, что в ближайшее время обменяются делегациями «по практическим направлениям взаимодействия». Глава МВД подарил дубайскому шефу полиции книгу с видами Беларуси «для того, чтобы подготовиться и выбрать, какие места вы хотите посетить».

В соцсетях дубайской полиции о встрече с Кубраковым пока не сообщалось.

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