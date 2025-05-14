Лукашенковские силовики хотят обучать полицейских из ОАЭ

Лукашенковские силовики хотят обучать полицейских из ОАЭ3
- 14.05.2025, 12:36
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Предлагают научить охране «высших должностных лиц и особо важных свидетелей».
Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков встретился с начальником полиции Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) Абдуллой Халифой Аль Марри — обсудили обучение эмиратских полицейских в нашей стране, сообщила пресс-служба МВД.
В Дубае 13−15 мая проходит Всемирный полицейский саммит, на нем Кубраков и встретился с Аль Марри. Обсудили «возможности углубления взаимодействия между странами в правоохранительной сфере».
«Одно из основных направлений сотрудничества — обучение в Беларуси эмиратских полицейских. Готовы к расширению, в том числе по таким направлениям, как обеспечение безопасности высших должностных лиц и особо важных свидетелей, охрана общественного порядка в ходе массовых мероприятий, а также в крупных торговых центрах», — сказал Кубраков.
Стороны договорились, что в ближайшее время обменяются делегациями «по практическим направлениям взаимодействия». Глава МВД подарил дубайскому шефу полиции книгу с видами Беларуси «для того, чтобы подготовиться и выбрать, какие места вы хотите посетить».
В соцсетях дубайской полиции о встрече с Кубраковым пока не сообщалось.