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Трамп анонсировал «хорошие новости» по поводу завершения войны в Украине

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  • 14.05.2025, 15:57
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Трамп анонсировал «хорошие новости» по поводу завершения войны в Украине

Они могут появиться «сегодня, завтра или в пятницу».

Президент США Дональд Трамп намекнул на возможный прорыв в вопросе завершения войны в Украине, заявив, что «хорошие новости» могут появиться уже в ближайшие дни.

Об этом он заявил в ходе встречи с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль Тани в Дохе, не предоставив никаких конкретных деталей.

«Сегодня, завтра или, возможно, в пятницу мы увидим что-то очень хорошее», – заявил Трамп, имея в виду ситуацию вокруг Украины.

Как ранее писал сайт Charter97.org, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к личной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, которая может состояться 15 мая в Стамбуле. Главными темами переговоров должны стать полное прекращение огня и обмен всех пленных.

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