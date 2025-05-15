Когда бабахнет — теперь вопрос времени 5 Аркадий Бабченко

15.05.2025, 11:48

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В веселые времена живем.

Запад обещает адские санкции против России, если Путин не согласится на прекращение огня — а какие вообще механизмы влияния остались?

Теневой флот.

Окей. Хорошо. А если Путин возьмет и забьет на эти санкции, как он обычно и любит это делать? Что тогда?

Пару недель назад Эстония задержала в Балтийском море российский танкер теневого флота под флагом какой-то там вануатии.

После этого, неделю назад, очередные танкеры в Ливию направились из Питера, или Усть-Луги, или где они там загружаются, под прикрытием корвета «Бойкий» Балтийского флота. Эти прошли уже совершенно спокойно. Немецкие и датские ВМС их лишь сопровождали, но не вмешивались.

И вот 14 мая — новая попытка.

ВМС Эстонии попыталась задержать танкер Jaguar, следовавший в Россию под флагом Габона. Судно, вроде как, шло в нейтральных водах. На его перехват был поднят вертолет и пограничный катер. Капитан танкера проигнорировал требования эстонского патруля, а ему на помощь был поднят Су-35, который вошел в эстонское воздушное пространство и пробыл там примерно минуту.

Чтобы его отогнать, из базы в Эмари — это километров пятьдесят от Таллинна — были подняты два F-16 ВВС Португалии. Сушку в итоге отогнали, шестнадцатые тоже отошли, ВМС Эстонии прекратило операцию перехвата, танкер продолжил путь.

Все стараются молчать и не распространяться об инциденте.

В веселые времена живем. Когда бабахнет — полагаю, теперь вопрос лишь времени. И главный вопрос — успеет ли Европа нарастить мощности. Но вопрос, с которого начали, им же и закончили, остался.

Какие еще рычаги влияния на Россию остались у Запада?

Аркадий Бабченко, «Телеграм»

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