закрыть
15 мая 2025, четверг, 12:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Когда бабахнет — теперь вопрос времени

5
  • Аркадий Бабченко
  • 15.05.2025, 11:48
  • 6,710
Когда бабахнет — теперь вопрос времени

В веселые времена живем.

Запад обещает адские санкции против России, если Путин не согласится на прекращение огня — а какие вообще механизмы влияния остались?

Теневой флот.

Окей. Хорошо. А если Путин возьмет и забьет на эти санкции, как он обычно и любит это делать? Что тогда?

Пару недель назад Эстония задержала в Балтийском море российский танкер теневого флота под флагом какой-то там вануатии.

После этого, неделю назад, очередные танкеры в Ливию направились из Питера, или Усть-Луги, или где они там загружаются, под прикрытием корвета «Бойкий» Балтийского флота. Эти прошли уже совершенно спокойно. Немецкие и датские ВМС их лишь сопровождали, но не вмешивались.

И вот 14 мая — новая попытка.

ВМС Эстонии попыталась задержать танкер Jaguar, следовавший в Россию под флагом Габона. Судно, вроде как, шло в нейтральных водах. На его перехват был поднят вертолет и пограничный катер. Капитан танкера проигнорировал требования эстонского патруля, а ему на помощь был поднят Су-35, который вошел в эстонское воздушное пространство и пробыл там примерно минуту.

Чтобы его отогнать, из базы в Эмари — это километров пятьдесят от Таллинна — были подняты два F-16 ВВС Португалии. Сушку в итоге отогнали, шестнадцатые тоже отошли, ВМС Эстонии прекратило операцию перехвата, танкер продолжил путь.

Все стараются молчать и не распространяться об инциденте.

В веселые времена живем. Когда бабахнет — полагаю, теперь вопрос лишь времени. И главный вопрос — успеет ли Европа нарастить мощности. Но вопрос, с которого начали, им же и закончили, остался.

Какие еще рычаги влияния на Россию остались у Запада?

Аркадий Бабченко, «Телеграм»

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Спикерка уехала, а цирк остался
Спикерка уехала, а цирк остался Наталья Радина
Ответ Путина был ожидаем
Ответ Путина был ожидаем Леонид Невзлин
Главная ошибка Путина
Главная ошибка Путина Владимир Пастухов
Один из сценариев победы
Один из сценариев победы Игорь Эйдман