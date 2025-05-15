Борислав Береза: Путин не был готов к такому развитию событий 9 15.05.2025, 14:30

6,566

Борислав Береза

Последствия отказа прилететь в Стамбул могут быть катастрофическими для России.

В Стамбул прибыли делегации Украины и России. Сообщается, что украинская сторона готова обсуждать вопрос 30-дневного прекращения огня. Чего ожидают в Украине от этой встречи? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с украинским политическим деятелем, экс-депутатом Верховной Рады Бориславом Березой:

— Учитывая уровень делегации, которая приехала из России, ничего. Это просто люди без права принятия решений, без права подписывать что-либо или договариваться о чем-то конкретном. То, что мы увидели сейчас, — это имитация бурной деятельности со стороны России, а точнее — со стороны Путина.

Более того, когда мы поняли, кого на самом деле послали в Стамбул, стало ясно: Путин фактически решил пойти ва-банк. Очевидно, что он не был готов к такому развитию событий. Даже по информационной картинке внутри России было видно, что они не знают, что делать, как выходить из этой ситуации. Или, точнее, у них вообще не было никакой картинки — потому что Путин долго сомневался: ехать или не ехать, объявлять или не объявлять, кого послать — самому или кого-то другого.

Вбрасывали всякие контроверсийные варианты и фейковую информацию, через близкие к Кремлю источники сливали псевдоинформацию, что Путин не едет. Потом — что все-таки едет. Они тестировали ситуацию и пытались коммуницировать с Трампом, чтобы понять — полетит ли тот в Стамбул.

Если бы Трамп прилетел, то Путин не мог бы не прилететь. Глава Кремля прекрасно понимал, что такие последствия могут быть катастрофическими, от которых ни он, ни Россия еще долго отойти не смогут. В итоге он решил поднять ставки и пойти ва-банк.

Его решение — это фактически плевок в лицо Трампу. Виртуальный, конечно, но плевок, потому что Трамп своими заявлениями показывал, что ждет гораздо большего.

В Украине как раз практически 99% экспертов сразу оценили потенциальный визит Путина на уровне нуля. Это говорит о том, что наши специалисты уже хорошо умеют считывать психологический портрет кремлевского диктатора и предсказывать его действия.

Похожая ситуация и с прогнозами, что будет дальше. Ну, договорятся там договариваться дальше, возможно, будет какой-то новый этап. А делегация приехала, чтобы показать, что Путин якобы не игнорирует переговоры полностью, тем более, что он сам их анонсировал. Но результата, который кардинально изменит ситуацию, не будет.

Дело в том, что Путин решил до конца своей наступательной кампании, которую он планирует провести летом или осенью, никаких реальных переговоров не начинать. Он искренне верит, что сможет продавить Украину. Верит, что в очередной раз «возьмет Киев за очередные три дня», что «Европа перестанет помогать» и что «Америка устанет от этого всего».

И даже если он сам не верил — то убедил себя, что так и будет. Поэтому сейчас никто не ждет ничего позитивного и кардинального. Особенно показательно то, что отправили Мединского. Ни Лаврова, ни Ушакова — а именно Мединского. Того самого человека, который представлял Россию весной 2022 года на «Стамбуле-1».

Россияне проводят аллюзию на тот период, намекая, что готовы начать с того же места. Но многое изменилось с тех пор. У Украины появился свой мощный ВПК, совсем другая армия. Киев за те «три дня» превратился в миллион потерь для российской армии. И на сегодняшний день любая попытка вернуться к прошлому, перевернуть страницу назад, закончится ничем. Поэтому мы не ждем ничего.

Единственный вопрос: как отреагирует Трамп? Утрется он или же активно включится в санкционную политику против России и в военную поддержку Украины. Ведь он фактически получил не просто отказ, а плевок в лицо, прямое оскорбление и пренебрежение к своей просьбе: «Немедленно едьте и договаривайтесь!».

Дальше два варианта: либо Трамп скажет, что все нормально — первый шаг сделан (а он может такое сказать), либо же молча изменит свое отношение и согласится на наложение очередного, 17-го пакета санкций, которые сегодня уже одобрил Запад. Вот поэтому ждем реакции Трампа, это то, чего действительно ждут в Украине.

— Как вы считаете, какой вариант реакции Трампа наиболее вероятен?

— Знаете, тут как в анекдоте про блондинку, у которой спросили: «Какова вероятность того, что, выйдя на улицу, вы увидите динозавра?». Блондинка отвечает: «50 на 50 — либо увижу, либо нет».

Никто не знает, это чистая лотерея. Никто не может предсказать, что сегодня скажет или заявит Трамп. Вчера он называет Зеленского диктатором, завтра — лучшим президентом Украины, а послезавтра — говорит, что именно Зеленский начал войну против России. Трамп меняет свое мнение и риторику чаще, чем погода в этом сезоне.

— Какие сценарии развития событий можно предположить в данном моменте?

— Либо будут санкции, либо же и дальше будут звучать громкие заявления без реальных действий. Сейчас ситуация такая: до окончания наступления россиян (а они планируют его вот-вот начать) ни о чем невозможно будет говорить с Россией, это понятно.

Что-то может измениться после того, как эта операция заглохнет, когда россияне увидят, что они не добились результатов. А для них успех — не только выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, но и попытка захватить какой-то более-менее крупный город, чего они не могут сделать все это время.

Максимум, чего им удалось достичь, — это временный захват Херсона, который они уже давно потеряли. Единственное, что можно прогнозировать — россияне будут пытаться продолжать атаковать, их задача сосредоточена на одной цели.

Наша задача — помочь Вооруженным силам Украины отразить это наступление, обеспечить им все возможные условия. И только потом можно будет говорить о чем-то новом. Но это — не раньше осени. Также важно, чтобы за этот период Запад начал консолидировать свои усилия и наконец перестал говорить об адских санкциях, а начал их реально реализовывать.

Ну и очень важно, чтобы начались консультации с Китаем по вопросу прекращения гибридной помощи России. Именно это может ускорить окончание войны. Сегодня Китай заинтересован в сотрудничестве с Европой, и это может стать разменной монетой в удовлетворении определенных интересов Поднебесной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com