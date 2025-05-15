Зеленский: Россия начала наступательные действия на всех направлениях 2 15.05.2025, 18:34

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Президент Украины рассказал о ситуации на фронте во время пресс-конференции с Эрдоганом.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что российские оккупационные войска уже начали свои наступательные действия на всех направлениях на линии фронта.

«Они были начаты по всем направлениям. Главным направлением было именно сумское. Там действительно было сосредоточено 67 тысяч российских войск. Мы делали соответствующие шаги, чтобы не дать им объединиться. Поэтому россияне сейчас работают над тем, чтобы восстанавливать и перегруппировывать свои силы», - подчеркнул он.

По его словам, украинские военные уже несколько месяцев ощущают на себе это постоянное наступление захватчиков.

Он также добавил, что украинская позиция записана в нашей Конституции, что Крым — часть Украины, и Турция поддерживает позицию, что полуостров является украинским.

Он еще раз подчеркнул, что Украина юридически не признает все временно оккупированные земли российскими. Глава государства добавил, что наша страна готова обсуждать гуманитарную ситуацию на ВОТ.

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