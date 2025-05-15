В Британии назвали самый ценный пивной бренд мира 15.05.2025, 20:03

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Этот бренд второй год подряд возглавил рейтинг.

Бренд Corona второй год подряд возглавил рейтинг самых ценных пивных марок в мире по версии отчета BrandZ Global 2025 от аналитической компании Kantar со штаб-квартирой в Лондоне, пишет The Drinks Business. Пиво производит мексиканская Grupo Modelo.

Corona показала двузначный рост продаж за пределами Мексики, одним из драйверов стало безалкогольное Corona Cero.

Согласно отчету, восемь из десяти ведущих пивных брендов мира принадлежат корпорации AB InBev. В частности, Budweiser занял второе место, Modelo — четвертое, Michelob ULTRA — пятое. В 2024 году AB InBev нарастила выручку и увеличила прибыль на акцию на 15%.

Несмотря на успех отдельных марок, общая стоимость алкогольных брендов снизилась на 11%. В Kantar это связали с тем, что люди — особенно молодежь — стали пить меньше и чаще выбирают здоровый образ жизни.

Согласно данным Kantar, несмотря на рост отдельных компаний, в целом в 2025 году категория продуктов питания и напитков бренды совокупности потеряли в стоимости 1%, сектор личной гигиены — 5%, а сегмент люкса — 2%. Среди причин — падение спроса в Китае и то, что люди стали меньше стремиться к показному потреблению.

Что касается вина, в марте аргентинское хозяйство Catena стало победителем рейтинга The World's Most Admired Wine Brand 2025 и самым почитаемым винным брендом мира 2025 года по версии Drinks International.

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