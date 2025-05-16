Политолог: Лукашенко уже списали на пенсию 2 16.05.2025, 10:11

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Анатолий Котов

У диктатора есть лишь два варианта.

В Стамбуле сегодня, 16 мая, могут пройти переговоры Украины и России. Что они означают для Лукашенко?

Об этом сайт Charter97.orgпоговорил с белорусским политологом Анатолием Котовым:

— Полномасштабные переговоры сорваны российской стороной. В Стамбуле ждали Путина, вместо него приехал Мединский, который ничего не решает. Если Европа и США выполнят свой ультиматум и наложат действительно жесткие санкции, а также усилят помощь Украине, для Лукашенко поле для маневра сузится до минимума.

Россия будет вынуждена более жестко очерчивать свою зону влияния, а также Беларусь в ней. Лавировать между двух огней не очень получается сейчас, а в случае эскалации — не получится совсем.

Либо нужно будет идти на резкое сближение с Западом, что вряд ли возможно, либо оказаться в России. Второй вариант не сулит Лукашенко ничего хорошего. Там его уже отправили на пенсию и списали.

— Западные СМИ в последнее время много пишут о проблемах в экономике России. Могут ли они переброситься на белорусский режим?

— О проблемах в российской экономике пишут давно. И в белорусской тоже. Однако государства — крайне сложные корпорации , и долго банкротятся. Особенно, если народ не протестует. КНДР в системном кризисе давно, и существует. Пока не приходит момент, когда народ говорит «нет» своему скотскому состоянию, ничего не произойдет. В этом плане у России — большой запас прочности.

Действительно жесткие санкции и вторичные санкции могут расшатать ситуацию еще больше. Аналогично проблемным будет и возврат на гражданские рельсы. Белорусская экономика намертво привязана к российской. Чем хуже в России, тем более плохо в Беларуси.

— Какие главные опасности для белорусского режима вы видите в ближайшее время?

— Основная опасность — политика Кремля в отношении Беларуси и режима. Крайне вероятно, что Москва будет усиливать давление на Лукашенко, учитывая неудачи на мирном или военном треке в Украине.

Аналогично в Минске боятся резкого изменения ситуации: мир или эскалация войны. Первое будет означать сокращение военных расходов, которые питают то, что осталось от белорусской экономики. Второе — еще большую изоляцию и конец мечтам выйти из-под санкций.

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