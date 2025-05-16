Посольство Беларуси в Москве попало в скандальную историю

Посольство Беларуси в Москве попало в скандальную историю2
- 16.05.2025, 11:40
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Уникальный случай вошел в историю белорусской дипломатии.
В неприятную со скандальным оттенком историю попало посольство Беларуси в Москве. Забыло, когда не заплатило одному из местных контрагентов, что есть дипломатическая неприкосновенность, но нет неприкосновенности судебной. Кинутому поставщику ничего не оставалось делать, как обратиться в суд. А суду – принять иск. Предварительное судебное заседание было назначено на двадцатые числа мая. На этой неделе, как узнал Plan B , однако, истец отозвал ходатайство.
Что случилось
Пожалуй, уникальный случай вошел в историю белорусской дипломатии всего из-за 397,2 тыс. российских рублей (около 5 тысяч долларов). Эта сумма фигурирует в судебном деле в качестве ущерба, нанесенного посольством Беларуси российскому резиденту, смоленской компании «Смолресурс». Иск о возмещении этой суммы был подан ею в Арбитражный суд Москвы в начале апреля текущего года.
«Смолресурс» – один из участников самого мощного на сегодняшний момент на рынках России, Беларуси и Казахстана бизнеса по обслуживанию собственных топливных карт E1 Card. По всей видимости, по ним заправлялись белорусские дипломатические автомобили.