Германия готова увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП 17.05.2025, 5:59

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ.

Германия готова выполнить требование президента США Дональда Трампа о повышении оборонных расходов до 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль на встрече министров стран НАТО в Турции, сообщает Bild. По словам Вадефуля, 3,5% от ВВП предполагается направить на традиционные оборонные нужды, а еще 1,5% — на модернизацию военной инфраструктуры.

«Мы движемся к этой цели. Альянс сплочен, и каждый должен понимать, что в результате этой трагической войны (в Украине. — Прим.) НАТО стало сильнее и более единым, чем когда-либо прежде», — подчеркнул Вадефуль. В то же время он не уточнил, в какой срок Германия планирует достичь заявленного уровня расходов.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее сообщил, что доведение оборонного бюджета до 5% от ВВП будет означать ежегодные траты в размере около 225 миллиардов евро — почти половина федерального бюджета страны. При этом в коалиционном соглашении отмечается, что «одних денег недостаточно», поскольку крупные реформы и закупки сложно реализовать из-за бюрократии в Бундесвере. В связи с этим правительство планирует в ближайшие месяцы принять закон, направленный на «ускорение процессов планирования и закупок» в интересах армии, отмечает Bild.

«Если политики создадут необходимые условия, промышленность сможет обеспечить армию всем необходимым», — заявил в комментарии для Bild глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

Согласно данным НАТО, в 2024 году лишь 23 из 32 государств-членов альянса достигли целевого уровня в 2% от ВВП на оборону. Дональд Трамп, в свою очередь, ранее призвал повысить этот порог до 5%. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что НАТО стремится устранить «слабые звенья» в своей структуре. «Сила альянса определяется силой его самого слабого участника. Мы хотим, чтобы в НАТО не было слабых звеньев», — подчеркнул Рубио.

В начале мая генсек НАТО Марк Рютте предложил странам альянса план по доведению совокупных оборонных расходов до 5% ВВП к 2032 году. Согласно предложению, 3,5% будут направляться на военные нужды, еще 1,5% — на иные меры, связанные с обеспечением безопасности. Кроме того, инициатива Рютте предполагает регулярный и жесткий механизм контроля за выполнением этих целевых показателей.

На сегодняшний день самым высоким уровнем оборонных расходов в НАТО может похвастаться Польша — 4,12% ВВП. Далее следуют Эстония (3,43%) и США (3,38%).

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