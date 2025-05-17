Литовские пограничники перехватили «супердрон» с 3 тысячами пачек сигарет из Беларуси 17.05.2025, 16:12

Беспилотник заметили в районе деревни Сакалине.

Сотрудники заставы Трибонис Варенского погранотряда вечером 15 мая перехватили в Шальчининкском районе Литвы «супердрон» с грузом контрабандных сигарет из Беларуси, сообщает «Позірк» cо ссылкой на Службу охраны государственной границы (СОГГ) этого балтийского государства.

Беспилотник заметили в районе деревни Сакалине (примыкает к Вороновскому району Гродненской области), он продвигался вглубь Литвы со стороны белорусской границы. Пограничники перехватили управление дроном и посадили его.

Фото: СОГГ

- В окрестностях деревни Раудонбалис, в лесистой местности примерно в 400 метрах от границы, они обнаружили летательный аппарат с прикрепленным к нему большим свертком, — говорится в сообщении. — В свертке было шесть стандартных коробок сигарет, обернутых прозрачной полиэтиленовой пленкой. В картонных коробках с логотипами гродненской табачной фабрики «Неман» находились сигареты Minsk Superslims с белорусскими акцизными марками — всего 3 000 пачек.

СОГГ отмечает, что обычно дроны контрабандистов «из-за ограниченной грузоподъемности перевозят от 200 до 400 пачек сигарет — меньше, чем в стандартной заводской упаковке (50 блоков, или 500 пачек)».

- Перехваченный пограничниками Трибониса «супердрон», доставлявший сразу 3 тыс. пачек, стал редким исключением. По словам сотрудников СОГГ, перехваченный аппарат с удвоенными винтами — это специализированная сельскохозяйственная техника, — отмечает ведомство.

По факту незаконного оборота подакцизных товаров начато досудебное расследование. Отмечается, что за такое преступление предусмотрен штраф либо лишение свободы на срок до 4 лет.

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