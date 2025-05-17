В Финляндии столкнулись и разбились два гражданских вертолета 17.05.2025, 17:47

Их пассажирами были эстонские бизнесмены.

На западе Финляндии столкнулись в воздухе и упали два гражданских вертолета с пятью людьми на борту.

Об этом сообщает Yle, пишет «Европейская правда».

Авария произошла днем возле городка Эура, к северу от Турку, на западе страны. По словам нескольких местных жителей, которые видели аварию, вертолеты летели близко друг к другу, затем один внезапно совершил маневр в сторону, что привело к столкновению и падению в лесистой местности.

В полиции сообщили, что оба аппарата следовали по одному маршруту – из Таллинна, столицы Эстонии, в аэропорт в Кокемяки, уже неподалеку от места, где они разбились.

В одном из вертолетов было два человека, в другом – трое. Эстонское издание Postimees пишет, что пассажирами были эстонские бизнесмены. Выжил ли кто-то после аварии, пока не сообщают.

В авиационном клубе города Пори рассказали, что пассажиры вертолетов были приглашенными гостями мероприятия в Кокемяки, все 50 участников должны были прибыть туда на различных вертолетах и самолетах.

На месте работают спасательные службы и полиция, журналистов туда пока не пускают.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com