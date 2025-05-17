«Лукашенко испортил отношения со всем СНГ»4
- 17.05.2025, 18:23
- 4,442
В том числе с главой Казахстана.
В мире отказываются торговать с Лукашенко. Так запас промышленной продукции на складах в Беларуси вырос почти вдвое.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях высказали свое мнение о проблеме. Приводим некоторые из них:
«Лукашенко отдаст за долги в Москву весь неликвид, как картошку всю переправил туда».
«Он испортил отношения со всеми партнерами по СНГ»
«Лукашенко не стоило бы перед Токаевым (глава Казахстана — прим.) пальцы растопыривать, потому что тот только бровью поведет, и белорусские склады затрещат от неликвида».
«В мире просто поняли, что иметь дело с Лукашенко себе дороже, этот шкловский кинет кого хочешь».
«Производство на склад - прямые убытки. Для производства единицы продукции были потрачены ресурсы, сырьё, энергия, зарплата рабочим, уплачены налоги. Если эта единица продукции остаётся лежать на складе, а не поступает в продажу, то себестоимость автоматически зачисляется в убыток приплюсовывая стоимость содержания склада - от его освещения, обогрева, зарплаты сторожа до возможности хищения, пожара или порчи от протекания крыши».