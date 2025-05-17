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«Лукашенко испортил отношения со всем СНГ»

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  • 17.05.2025, 18:23
  • 4,442
«Лукашенко испортил отношения со всем СНГ»

В том числе с главой Казахстана.

В мире отказываются торговать с Лукашенко. Так запас промышленной продукции на складах в Беларуси вырос почти вдвое.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях высказали свое мнение о проблеме. Приводим некоторые из них:

«Лукашенко отдаст за долги в Москву весь неликвид, как картошку всю переправил туда».

«Он испортил отношения со всеми партнерами по СНГ»

«Лукашенко не стоило бы перед Токаевым (глава Казахстана — прим.) пальцы растопыривать, потому что тот только бровью поведет, и белорусские склады затрещат от неликвида».

«В мире просто поняли, что иметь дело с Лукашенко себе дороже, этот шкловский кинет кого хочешь».

«Производство на склад - прямые убытки. Для производства единицы продукции были потрачены ресурсы, сырьё, энергия, зарплата рабочим, уплачены налоги. Если эта единица продукции остаётся лежать на складе, а не поступает в продажу, то себестоимость автоматически зачисляется в убыток приплюсовывая стоимость содержания склада - от его освещения, обогрева, зарплаты сторожа до возможности хищения, пожара или порчи от протекания крыши».

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