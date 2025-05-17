Ученые впервые обнаружили воду возле звезды, похожей на Солнце 2 17.05.2025, 18:28

Астрономы рассказали, в чем особенность этой воды.

Астрономы давно подозревали, что замороженная вода скрывается в системах вокруг далеких звезд, и теперь космический телескоп Уэбб впервые предоставил доказательство этого. Водяной лед находится в диске, вращающемся вокруг звезды, похожей на Солнце, под названием HD 181327.

Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Sky at night magazine.

Первое обнаружение замороженной воды возле молодой звезды

Астрономы обнаружили водяной лед вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии 155 световых годах от нас. Вода является ключевым ингредиентом для жизни, какой мы ее знаем, поэтому это открытие имеет большое значение для потенциального существования жизни за пределами нашей Солнечной системы. Это открытие также поможет больше узнать о процессе формирования планет вокруг звезд. Самое главное, что обнаруженный водяной лед такой же, какой можно обнаружить в Солнечной системе.

Звезда, вокруг которой был обнаружен водяной лед, называется HD 181327 и ей всего 23 миллиона лет. Для сравнения Солнцу уже 4,6 миллиарда лет. То есть это молодая звезда, вокруг которой находится диск из пыли, камней и газа, в котором формируется планетная система. Эта звезда немного больше и горячее Солнца и система вокруг нее немного больше Солнечной системы.

Астрономы обнаружили, что рядом со звездой существует свободное от пыли и камней пространство и диск, состоящий из камней, который находится дальше. Этот диск напоминает пояс Койпера, область, состоящую и ледяных каменистых объектов на краю Солнечной системы.

Эта замороженная вода похожа на воду в Солнечной системе

По словам ученых, они обнаружили не просто водяной лед, а замороженную воду, которую можно встретить в кольцах планеты Сатурн и в составе ледяных объектов в поясе Койпера. Вся замерзшая вода, обнаруженная учеными возле далекой звезды связана с мелкими частицами пыли по всему диску.

Регулярные столкновения ледяных тел вокруг звезды высвобождают крошечные частицы водяного льда, которые может обнаружить телескоп Уэбб. Водяной лед является важным компонентом дисков вокруг молодых звезд. Он влияет на формирование гигантских планет и может также быть доставленным кометами и астероидами, на полностью сформированные каменистые планеты, такие как Земля.

Ученые выяснили, что большая часть водяного льда находится во внешних областях диска, ближе к звезде его меньше и он вероятно испаряется под влиянием излучения звезды. Также, возомжно, строительные блоки планет, известные как планетезимали, могут также иметь замороженную воду, запертую внутри них.

На сегодняшний день ученые так и не пришли к единому мнению относительно того, как появилась вода на нашей планете. Поэтому существуют разные теории.

Одни ученые считают, что вода изначально содержалась в минералах и расплавленной магме внутри Земли во время ее формирования из протопланетного диска, который окружал Солнце более 4,5 млрд лет назад. Изначально Земля была горячей, но по мере остывания вода попала на поверхность в виде водяного пара, а затем конденсировалась и были созданы первые океаны из жидкой воды.

Другие ученые считают, что вода была доставлена на Землю из космоса уже после ее формирования примерно 4.1 миллиарда лет назад, но может быть и раньше. Эту воду могли принести с собой астероиды и кометы, которые врезались в молодую планету.

В то же время многие ученые склоняются к тому, что вода на Земле появилась в результате двух вышеописанных процессов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com