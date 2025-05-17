Вместо «штадлеров» в Беларуси возвращают советские поезда 3 17.05.2025, 18:40

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На БелЖД – вынужденное импортозамещение.

На белорусской железной дороге – вынужденное импортозамещение: составы европейских производителей постепенно заменяются техникой советских времен, пишет «Флагшток».

После аварии 30 апреля с участием швейцарского Stadler, столкнувшегося с лесовозом на переезде возле поселка Красный Берег, поврежденному поезду (у него серьезно пострадала кабина) не смогли найти замену и были вынуждены вместо него пустить старый состав с локомотивной тягой. Изменения коснулись рейсов по пятницам, воскресеньям и праздничным дням.

Представители Сообщества железнодорожников в комментарии говорили, что ремонт «штадлера» будет дорогим, но самая главная сложность – отсутствие запчастей.

«Поезд ЭПм Stadler был приписан к минскому вагонному участку ТЧ-9. Таких «штадлеров» мало и все они заняты в движении. Его придется заменить составом с локомотивной тягой. Соответственно, пострадают скорость и комфорт», – говорили железнодорожники.

Также в апреле после поломки польского дизель-поезда PESA на маршруте Гомель – Могилев начали использовать сцепку из старого тепловоза и двух вагонов рижского дизель-поезда.

Европейские компания отказались от поставок и ремонта железнодорожной техники для Белорусской железной дороги после введения санкций против Беларуси.

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