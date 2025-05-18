Президентские выборы в Польше: к избирательным участкам выстроились очереди 18.05.2025, 15:24

Проголосовали уже многие известные политики и кандидаты в президенты.

В Польше в 7.00 в воскресенье началось голосование на президентских выборах. Многие известные политики уже проголосовали на избирательных участках по всей Польше. Премьер-министр Дональд Туск проголосовал в Сопоте, кандидат в президенты Магдалена Беят в Варшаве, а бывший президент Лех Валенса в Гданьске, сообщает Onet.

Право голоса в президентских выборах в 2025 году имеют около 29 миллионов избирателей. Проголосовать можно на более чем 32 тысячах избирательных участков в стране, есть также 511 избирательный участок за рубежом.

На нынешних президентских выборах в Польше зарегистрировано 13 кандидатов:

Рафал Тшасковский («Гражданская коалиция»)

Кароль Навроцкий (беспартийный, при поддержке партии «Право и справедливость»)

Славомир Менцен («Конфедерация»)

Магдалена Беят (беспартийная, при поддержке «Новые левые» и «Польской социалистической партии»)

Шимон Головня («Польша 2050»)

Артур Бартошевич (беспартийный)

Гжегож Браун («Конфедерация Польской Короны»)

Марек Якубяк («Кукиз15», «Федерация за Республику»)

Мацей Мацяк (беспартийный)

Иоанна Сенишин (беспартийная)

Кшиштоф Становский (беспартийный)

Марек Вох (беспартийный)

Адриан Зандберг (партия «Вместе»).

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