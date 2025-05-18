На войне в Украине погиб белорусский доброволец Алексей «Рыжий» Авдей

На войне в Украине погиб белорусский доброволец Алексей «Рыжий» Авдей1
- 18.05.2025, 15:36
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Ему было 26 лет.
В Украине на Купянском направлении погиб белорусский доброволец Алексей «Рыжий» Авдей Ему было 26 лет.
«Во время выполнения боевой задачи на Купянском направлении погиб наш побратим «Рыжий», сообщил Белорусский Добровольческий Корпус.
«Экстравагантный, громкий, резкий, искренний, неутомимый и преданный своему делу. Рыжий погиб в бою, как и хотел при жизни. Мы чтим твою память и гордимся, что ты преданно стоял вместе с нами в строю», — говорится в сообщении.