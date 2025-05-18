закрыть
18 мая 2025, воскресенье, 16:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На войне в Украине погиб белорусский доброволец Алексей «Рыжий» Авдей

1
  • 18.05.2025, 15:36
  • 2,260
На войне в Украине погиб белорусский доброволец Алексей «Рыжий» Авдей
Алексей «Рыжий» Авдей

Ему было 26 лет.

В Украине на Купянском направлении погиб белорусский доброволец Алексей «Рыжий» Авдей Ему было 26 лет.

«Во время выполнения боевой задачи на Купянском направлении погиб наш побратим «Рыжий», сообщил Белорусский Добровольческий Корпус.

«Экстравагантный, громкий, резкий, искренний, неутомимый и преданный своему делу. Рыжий погиб в бою, как и хотел при жизни. Мы чтим твою память и гордимся, что ты преданно стоял вместе с нами в строю», — говорится в сообщении.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров
Теперь позиция России совершенно отчаянная
Теперь позиция России совершенно отчаянная Андрей Зубов
Колхозный кровожадный молох
Колхозный кровожадный молох Ирина Халип
Спикерка уехала, а цирк остался
Спикерка уехала, а цирк остался Наталья Радина