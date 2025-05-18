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Папа Римский в первой речи говорил об Украине

  • 18.05.2025, 15:47
Папа Римский в первой речи говорил об Украине
Фото: Getty Images

В речи Льва XIV была отсылка к словам Папы Франциска.

Папа Лев XIV отслужил на площади Святого Петра в Ватикане Святую Мессу по случаю начала Петрова служения. В своей первой проповеди Папа Лев XIV призвал к «единству и любви», сообщает Vatican News.

В частности, Папа Римский Лев XIV вспомнил Украину во время церемонии, сообщили в Ватикане.

«Измученная Украина наконец дождется переговоров о справедливом и длительном мире», — сказал понтифик в молитве Regina Coeli, использовав слово «измученная», которое употреблял покойный Папа Франциск, когда говорил о развязанной РФ войне.

В своей проповеди Лев XIV сказал, что хочет служить верующим через два измерения папства: любовь и единство.

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