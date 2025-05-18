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Ученые рассказали, как формируются «стойкие» привычки

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  • 18.05.2025, 16:56
Ученые рассказали, как формируются «стойкие» привычки

Чем чаще поведение повторяется, тем прочнее оно закрепляется.

Ученые из Института неврологии Sainsbury Wellcome Centre (Лондон) обнаружили в мозге «параллельный» дофаминовый сигнал, который помогает закреплять привычки не через вознаграждение, а через повторение. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

До сих пор считалось, что обучение в мозге строится в основном на дофаминовом сигнале, оценивающем, насколько выгодным оказалось поведение — так называемой ошибке предсказания вознаграждения (RPE). Однако новое исследование выявило второй механизм — сигнал ошибки предсказания действия (APE).

По словам ученых, он не связан не с пользой действия, а с его частотой. Чем чаще поведение повторяется, тем прочнее оно закрепляется, независимо от результата.

Ученые провели серию экспериментов на мышах, используя генетические датчики дофамина и отключая определенные участки мозга. Оказалось, что APE-сигналы исходят из задней части стриатума, области мозга, не связанной с оценкой награды. Мыши с повреждением этой зоны могли обучаться, но не развивали устойчивых предпочтений и не улучшали результаты с опытом.

Когда исследователи временно «отключили» заднюю часть стриатума у животных, уже достигших автоматизма при выполнении задачи, их поведенческая эффективность резко снизилась. Это подтверждает, что сигнал ошибки предсказания действия (APE) критически необходим не только для формирования, но и для устойчивого поддержания выученных поведенческих паттернов.

По мнению авторов, именно этот механизм объясняет, почему от старых привычек так сложно избавиться — мозг продолжает активировать знакомый путь. При этом чтобы разорвать цепочку действий, ведущую к нежелательному результату, волевой резерв использовать не нужно. Достаточно заменить пагубные действия другими, также повторяющимися. Это активирует систему APE и формирует новую нейронную ассоциацию.

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