Президентские выборы в Румынии: экзитполы отдают победу мэру Бухареста

Президентские выборы в Румынии: экзитполы отдают победу мэру Бухареста1
- 18.05.2025, 21:40
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Зафиксирована рекордная явка.
В Румынии завершилось голосование во втором туре президентских выборов. Согласно первым экзитполам, лидирует либеральный мэр Бухареста Никушор Дан, сообщает BBC.
По данным социологического института Avangarde, Дан опережает своего соперника — националиста и лидера ультраправой партии AUR Джордже Симиона — почти на десять процентных пунктов. Дан набирает 54,9 %, Симион — 45,1 %.
Центральное избирательное бюро сообщает, что явка составила 64,72 % — это рекордный показатель за последние двадцать лет.
В своем первом обращении к сторонникам после публикации экзитполов Дан назвал приоритетами для страны судебную и административную реформу.
Это уже вторая попытка избрания президента Румынии. Конституционный суд в декабре 2024 года аннулировал результаты первого тура, в котором в лидеры неожиданно выбился ультранационалист Кэлин Джорджеску. Власти Румынии тогда заявили, что располагают данными о российском вмешательстве в предвыборную кампанию. Джорджеску не допустили до повторных выборов.