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Президентские выборы в Румынии: экзитполы отдают победу мэру Бухареста

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  • 18.05.2025, 21:40
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Президентские выборы в Румынии: экзитполы отдают победу мэру Бухареста
Фото: Getty Images

Зафиксирована рекордная явка.

В Румынии завершилось голосование во втором туре президентских выборов. Согласно первым экзитполам, лидирует либеральный мэр Бухареста Никушор Дан, сообщает BBC.

По данным социологического института Avangarde, Дан опережает своего соперника — националиста и лидера ультраправой партии AUR Джордже Симиона — почти на десять процентных пунктов. Дан набирает 54,9 %, Симион — 45,1 %.

Центральное избирательное бюро сообщает, что явка составила 64,72 % — это рекордный показатель за последние двадцать лет.

В своем первом обращении к сторонникам после публикации экзитполов Дан назвал приоритетами для страны судебную и административную реформу.

Это уже вторая попытка избрания президента Румынии. Конституционный суд в декабре 2024 года аннулировал результаты первого тура, в котором в лидеры неожиданно выбился ультранационалист Кэлин Джорджеску. Власти Румынии тогда заявили, что располагают данными о российском вмешательстве в предвыборную кампанию. Джорджеску не допустили до повторных выборов.

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