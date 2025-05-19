Как голосовали поляки за границей: неожиданные данные 1 19.05.2025, 8:57

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Фото: Getty Images

Второе место занял политик, который не прошел во второй тур.

В Польше Государственная избирательная комиссия подсчитала 99% голосов на президентских выборах, которые прошли 18 мая.

Уже известны данные с участков за границей. Польшу ждет второй тур президентских выборов, в который выходят кандидат от «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский и представитель «Право и справедливости» Кароль Навроцкий.

Первым на заграничных участках стал Рафал Тшасковский — 36,82%, а второе место неожиданно занял лидер ультраправой «Конфедерации» Славомир Менцен — 16,58%. Кароль Навроцкий третий — 16,07%.

Много голосов поляков за границей собрал антиукраинский кандидат Гжегож Браун — 11,07%.

Далее идут представители двух левых партий Адриан Зандберг — 6,47% и Магдалена Беят — 6,11%. Спикер польского Сейма Шимон Головня набрал 3,43%.

Напомним, второй тур выборов президента состоится 1 июня. Новоизбранный президент должен принять присягу до 6 августа 2025 года.

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