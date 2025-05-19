Как голосовали поляки за границей: неожиданные данные

Как голосовали поляки за границей: неожиданные данные1
- 19.05.2025, 8:57
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Второе место занял политик, который не прошел во второй тур.
В Польше Государственная избирательная комиссия подсчитала 99% голосов на президентских выборах, которые прошли 18 мая.
Уже известны данные с участков за границей. Польшу ждет второй тур президентских выборов, в который выходят кандидат от «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский и представитель «Право и справедливости» Кароль Навроцкий.
Первым на заграничных участках стал Рафал Тшасковский — 36,82%, а второе место неожиданно занял лидер ультраправой «Конфедерации» Славомир Менцен — 16,58%. Кароль Навроцкий третий — 16,07%.
Много голосов поляков за границей собрал антиукраинский кандидат Гжегож Браун — 11,07%.
Далее идут представители двух левых партий Адриан Зандберг — 6,47% и Магдалена Беят — 6,11%. Спикер польского Сейма Шимон Головня набрал 3,43%.
Напомним, второй тур выборов президента состоится 1 июня. Новоизбранный президент должен принять присягу до 6 августа 2025 года.