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Польша конфисковала шины для Boeing, отправленные из Испании в Азербайджан транзитом через Беларусь

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  • 19.05.2025, 10:54
  • 3,278
Польша конфисковала шины для Boeing, отправленные из Испании в Азербайджан транзитом через Беларусь
иллюстративное фото

Такие товары подпадают под санкции Европейского союза.

Польская таможня изъяла 5 тонн шин для гражданских самолетов Boeing, которые должны были перевозиться транзитом через Беларусь и Россию, сообщила в понедельник Национальная налоговая администрация страны, добавив, что такие товары подпадают под санкции Европейского союза.

«Сотрудники... обнаружили во время проверки грузовика в Корощине, что водитель перевозил шины, используемые в гражданских самолетах Boeing, вместо заявленных автомобильных и автобусных шин», — цитирует The Moscow Times сообщение Национальной налоговой администрации.

Отправителем товара была компания из Испании, а получателем — из Азербайджана. По факту таможенного мошенничества возбуждено уголовное дело, санкционный товар задержан.

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