В Беларуси запретили популярные электроинструменты

В Беларуси запретили популярные электроинструменты8
- 19.05.2025, 16:32
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Список устройств обширен – от сварочных аппаратов до шуруповертов.
Госстандарт провел ревизию белорусских магазинов и обнаружил несколько товаров, которые могут быть опасны для здоровья человека.
В этот раз в поле зрения проверяющих попали электроинструменты самых различных марок, пишет «Точка».
Список устройств обширен – от сварочных аппаратов до шуруповертов. Все эти гаджеты используются для огромного списка работ и значительно упрощают жизнь дачникам. Однако теперь придется искать альтернативу.
Как отмечают в ведомстве, все электроинструменты не соответствуют техрегламентам Таможенного союза и значительно превышают нормы электромагнитных помех.
В этот список попали сварочные аппараты и шуруповерты. Кроме того, теперь в бане несколько точильных станков.
Также запрещено продавать углошлифовальную машинку и цепную мини-пилу.
Помимо всего прочего, есть в списке несколько устройств, которые могут серьезно навредить владельцу. Речь идет о дисковых пилах.
Причина их запрета куда серьезнее, ведь устройство электроинструмента не обеспечивает защиту оператора от телесного повреждения.