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В Беларуси запретили популярные электроинструменты

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  • 19.05.2025, 16:32
  • 9,456
В Беларуси запретили популярные электроинструменты

Список устройств обширен – от сварочных аппаратов до шуруповертов.

Госстандарт провел ревизию белорусских магазинов и обнаружил несколько товаров, которые могут быть опасны для здоровья человека.

В этот раз в поле зрения проверяющих попали электроинструменты самых различных марок, пишет «Точка».

Список устройств обширен – от сварочных аппаратов до шуруповертов. Все эти гаджеты используются для огромного списка работ и значительно упрощают жизнь дачникам. Однако теперь придется искать альтернативу.

Как отмечают в ведомстве, все электроинструменты не соответствуют техрегламентам Таможенного союза и значительно превышают нормы электромагнитных помех.

В этот список попали сварочные аппараты и шуруповерты. Кроме того, теперь в бане несколько точильных станков.

Также запрещено продавать углошлифовальную машинку и цепную мини-пилу.

Помимо всего прочего, есть в списке несколько устройств, которые могут серьезно навредить владельцу. Речь идет о дисковых пилах.

Причина их запрета куда серьезнее, ведь устройство электроинструмента не обеспечивает защиту оператора от телесного повреждения.

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