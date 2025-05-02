«Давно такого не было»: Крым массированно атакуют ударные БПЛА 4 2.05.2025, 8:18

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Атака идет одновременно с воздуха и моря.

Ночью 2 мая в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов: они были слышны в частности в районе аэропорта в Симферополе, в Севастополе, в Гвардейском и Евпатории. Россияне пишут о «массированной комбинированной атаке» на регион и о том, что «такого давно не было». Военные объекты и аэродромы полуострова оказались под массированной атакой ударных дронов, а с моря идет атака морских БпЛА

«Фокус» собрал информацию о ночной атаке по оккупированному Крыму.

Около 00:40 часов в Севастополе объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БПЛА. Через несколько минут в оккупированном городе прогремели взрывы и работала противовоздушная оборона.

Около 01:00 часов местные паблики сообщили о «массированной комбинированной атаке» по Крыму. По данным россиян, в небе над Севастополем было сбито не менее 5 ударных БпЛА.

Также около 01:10 часов воздушная тревога была объявлена в Симферополе. Там прогремел громкий взрыв в районе местного аэропорта, сообщили крымские паблики.

Серия взрывов также прогремела в Гвардейском. По данным крымских мониторингов, под ударом здесь, предварительно, оказались воинская часть и местный аэродром. Также сообщают о взрывах в районе складов боеприпасов.

Около 01:40 часов также было шумно в Сакском районе. Там прозвучала серия взрывов, была слышна работа противовоздушной обороны. Местный паблик «Крымский ветер» информировал, что взрывы были слышны в районе аэродрома «Саки», а подписчики канала сообщили о вероятном «прилете» по аэродрому.

Также взрывы были слышны в Евпатории.

Официальной информации о ночной атаке 2 мая по Крыму пока нет.

Воздушная тревога и атака дронов по оккупированному Крыму продолжаются.

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