«Давно такого не было»: Крым массированно атакуют ударные БПЛА

«Давно такого не было»: Крым массированно атакуют ударные БПЛА4
- 2.05.2025, 8:18
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Атака идет одновременно с воздуха и моря.
Ночью 2 мая в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов: они были слышны в частности в районе аэропорта в Симферополе, в Севастополе, в Гвардейском и Евпатории. Россияне пишут о «массированной комбинированной атаке» на регион и о том, что «такого давно не было». Военные объекты и аэродромы полуострова оказались под массированной атакой ударных дронов, а с моря идет атака морских БпЛА
«Фокус» собрал информацию о ночной атаке по оккупированному Крыму.
Около 00:40 часов в Севастополе объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БПЛА. Через несколько минут в оккупированном городе прогремели взрывы и работала противовоздушная оборона.
Около 01:00 часов местные паблики сообщили о «массированной комбинированной атаке» по Крыму. По данным россиян, в небе над Севастополем было сбито не менее 5 ударных БпЛА.
Также около 01:10 часов воздушная тревога была объявлена в Симферополе. Там прогремел громкий взрыв в районе местного аэропорта, сообщили крымские паблики.
Серия взрывов также прогремела в Гвардейском. По данным крымских мониторингов, под ударом здесь, предварительно, оказались воинская часть и местный аэродром. Также сообщают о взрывах в районе складов боеприпасов.
Около 01:40 часов также было шумно в Сакском районе. Там прозвучала серия взрывов, была слышна работа противовоздушной обороны. Местный паблик «Крымский ветер» информировал, что взрывы были слышны в районе аэродрома «Саки», а подписчики канала сообщили о вероятном «прилете» по аэродрому.
Также взрывы были слышны в Евпатории.
Официальной информации о ночной атаке 2 мая по Крыму пока нет.
Воздушная тревога и атака дронов по оккупированному Крыму продолжаются.