В Грузии прекратил вещание один из основных оппозиционных телеканалов 2.05.2025, 9:31

Он закрывается на фоне массовых протестов, которые продолжаются в Грузии.

Один из главных оппозиционных телеканалов Грузии «Мтавари архи» («Главный канал») сообщил о прекращении телевизионного вещания с 1 мая. Он перестал выходить в эфир на фоне продолжающихся протестов сторонников европейской интеграции Грузии, принятия парламентом страны новых репрессивных законов и резкого ухудшения общей ситуации со свободой слова в стране, пишет BBC.

«Тут был «Мтавари архи». Спасибо, что смотрели нас. Главное —это вы», — теперь в эфире телеканала, который резко критиковал деятельность властей, осталась только эта надпись.

После пяти лет и восьми месяцев работы телеканал заявил, что окончательно приостановил телевизионное вещание.

«Мы очень много боролись. Существование нашего канала было нелегким с момента его основания. Мы преодолели на своем пути множество испытаний, которые многие другие просто не выдержали бы», — говорится в заявлении, распространенном на веб-странице и странице телеканала в фейсбуке.

О финансовых трудностях «Мтавари» и его возможном закрытии в Грузии говорили уже несколько месяцев.

В заявлении, распространенном 1 мая, телеканал утверждает, что он смог выстоять перед внешними врагами, но его разрушили изнутри.

«Нас разрушили именно те, кто в свое время помогал нам возводить эти неприступные стены. Один из наших основателей, в личных целях или из мести, довел «Мтавари» до закрытия, и тем самым оказал большую услугу российскому режиму».

Грузинская оппозиция обвиняет власти в стремлении переориентировать политику страны в направлении России. Официальный Тбилиси это отрицает.

С 15 февраля телеканал уже вещал в ограниченном формате. Телеканал тогда заявил, что приостанавливает все передачи, которые выходили в прямом эфире, из-за отсутствия средств.

Он также в очередной раз обвинил соучредителя Зазу Окуашвили в искусственном создании финансового кризиса, служении «российскому режиму» и попытках закрыть телеканал.

Окуашвили, в свою очередь, обвинял генерального директора телеканала Георгия Габуния и бывшего гендиректора Нику Гварамия в доведении телекомпании до банкротства.

Свободы все меньше

Канал «Мтавари архи» был создан в 2019 году, вскоре после долгого судебного спора и перехода телеканала «Рустави-2» одному из бывших владельцев. Часть журналистов и сотрудников тогда перешла в новый телеканал «Мтавари».

«Рустави-2», который в прошлом отличался критикой властей, после смены руководства сменил и редакционную политику. Сейчас он считается лояльным властям.

О том, что телеканал полностью прекратит вещание, журналистам стало известно несколько дней назад.

«Сейчас, шесть лет спустя, смело могу сказать, что мы создали самый сильный телеканал! Мы, каждый из сотрудников, который, рискуя здоровьем и жизнью, все сделали для «Мтавари». Сегодня угасла последняя надежда», — написала 28 апреля в фейсбуке журналистка Татия Цоцонава.

В заявлении телеканала, распространенном 1 мая, отмечается, что на данном этапе продолжает работать только веб-страница и социальные сети этого СМИ.

Между тем, несколько ведущих телеканала уже ведут собственные передачи в YouTube.

Один из крупнейших оппозиционных телеканалов закрылся на фоне массовых проевропейских протестов, которые продолжаются в Грузии уже более 150 дней протестов.

В ходе этих демонстраций от действий правоохранителей пострадали десятки журналистов. Многие освещающие протесты сотрудники СМИ оштрафованы по административным статьям.

Еще более тревожным сигналом для журналистов стало заключение под стражу за пощечину полицейскому основательницы и директора независимых изданий «Нетгазети» и «Батумелеби» Мзии Амаглобели.

Амаглобели грозит от четырех до семи лет лишения свободы по статье о «нападении на полицейского».

Амаглобели

Параллельно парламент Грузии, в работе которого после парламентских выборов в октябре прошлого года отказалась участвовать оппозиция, принял целый ряд репрессивных законов, в том числе запрещающих вещателям получать иностранное финансирование.

В Индексе свободы прессы, который публикует организация «Репортеры без границ», в 2024 году Грузия значительно ухудшила свои позиции, переместившись на 103 место.

Всего год назад, в 2023-м, она занимала 77-е место среди 180 стран.

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